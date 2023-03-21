Сюрпризы и добрые пожелания

В субботу, 18 марта, ярмарку сельскохозяйственной продукции в областном центре организовали представители Уланского района.

Распродажа продукции сельского хозяйства на территории у фермерского магазина «Фреш Маркет» в хорошем смысле слова вышла далеко за рамки обычной ярмарки, проводимой по рабочему графику.

Уланцы подошли к делу со всей ответственностью и с творческой искрой, присущей пригородному району с прочными традициями в социально-культурной жизни. Это не могло не вызывать уважения к организаторам ещё и потому, что буквально накануне масштабное мероприятие прошло в селе Бозанбай. Связано оно было с новым и одновременно древним возрождённым праздником Көрісу, который отмечали дружно и весело с участием гостей из других районов и областного центра.

Импровизированная сцена для выступления артистов в виде стилизованной юрты была сооружена для того, чтобы порадовать горожан. По информации руководителя отдела внутренней политики Уланского района Нурхата Садыкова, наряду с продукцией сельского хозяйства, которая пользуется особым спросом перед длинными выходными, важно было позаботиться ещё о пище духовной.

– Только вчера мы провели праздник в селе Бозанбай, который прежде являлся районным центром, – говорит руководитель профильного отдела. – Мы всеми силами стараемся, чтобы такие населённые пункты после того, как утратили статус административного центра, не угасали, а наоборот получали развитие.

Добавим, в Уланском районе таким населённым пунктом является также село Таврическое, которое в числе других получает поддержку на уровне области в рамках специальной программы развития бывших райцентров. В них строят жильё, современные культурно-спортивные объекты.

По информации заместителя акима Уланского района Лязизы Кенжетаевой, широкий ассортимент различных продовольственных товаров, представленных на ярмарке, в определённой степени отражает состояние экономики.

– По всем основным показателям социально-экономического развития наблюдается устойчивый рост, – говорит заместитель акима района. – По итогам 2022 года резкая динамика роста зафиксирована по показателю инвестиций в производство продукции птицеводства, что стало возможным в связи с реализацией масштабного проекта на местной птицефабрике. Это оказывает влияние и на общую атмосферу, настрой на текущие дела и весенние праздники, которые находятся уже у порога.

Мы привезли более 10 тонн продукции, из них 3 тонны составляет говядина, 2,5 тонны – конина, около 500 кг баранины, столько же приходится на свинину, а на мясо птицы – 180 кг, мёд – 225 кг, овощи – 500 кг, молочную продукцию – 670 кг, растительное масло – 500 литров, рыбу – 500 кг, гречневую крупу – 100 кг.

Сегодня трудно удивить горожан и гостей области ассортиментом на торговых прилавках. Они советовали больше внимания уделить культурной программе, которую подготовили уланские артисты, известные по всей области.

Те потенциальные покупатели, кто пришёл запастись продуктами, могли тут же отведать горячего чая с баурсаками домашней выпечки. С этой целью уланцы доставили на ярмарку несколько старинных самоваров, на древесных горячих углях обеспечивающих кипятком для заваривания ароматного чая с молоком или без него, с сахаром или со сливками, чего душа пожелает.

По географическому положению Уланский район является транзитным сразу в нескольких направлениях. Напомним, через него пролегает автотрасса в сторону района Самар, автомобильный маршрут в направлении Алматы, а также оживлённая транспортная артерия до Семея. Эта выгодная локация, близость к областному центру, тоже играет позитивную роль, размывая грань между городом и селом. Подобные ярмарки и культурные акции сближают население Восточного Казахстана не только в экономическом, но и духовном, социальном, культурном планах.

Таир Сапаргалиев

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