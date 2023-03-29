Сыграем в теннис!

Благодаря работе специализированного Центра настольного тенниса в Усть-Каменогорске более 350 детей развиваются в данном виде спорта. В тренировочных залах центра установили более 50 теннисных столов, организовали трибуны для зрителей и фитнес-зал. Кроме этого, в Центре функционирует современная врачебная секция для оздоровления будущих чемпионов.

Около года назад в областном центре состоялось торжественное открытие одного из самых крупных в стране Центра настольного тенниса, который сразу привлёк неподдельное внимание юных любителей спорта и их родителей.

– Благодаря строительству центра удалось открыть специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по настольному теннису, – обращает внимание руководство центра. – С июня прошлого года в спортивную школу передали отделение настольного тенниса. Буквально за год количество занимающихся увеличилось с 76 до 350 человек. Тренерско-преподавательский состав расширили с трёх до 11 человек.

Общая площадь Центра настольного тенниса составляет 9586,8 квадратных метра. Два этажа занимают игровые арены, один этаж отвели под тренажёрные площадки.

В тренировочном зале первого этажа 32 игровых стола, где одновременно могут заниматься 64 спортсмена и разместиться 192 зрителя. На втором этаже – 18 столов, также с посадочными местами для болельщиков. Стоит отметить, что оборудование игровых зон соответствует стандартам Международной федерации настольного тенниса ITTF.

Своеобразная гордость центра – медицинский диспансер – расположен в просторной секции второго этажа. Врачебно-физкультурный комплекс предназначен для профилактических занятий. Высококвалифицированные специалисты осуществляют обследование и лечение спортсменов. Здесь работают регистратура, лаборатория и восстановительный сектор. Для восстановления здоровья теннисистов функционируют кабинеты физиотерапии, «соляная пещера», криосауны, барокамера.

Фитнес-зал занимает 650 квадратных метров. Здесь установили 58 силовых тренажёров и 159 наименований спортивного инвентаря.

Важно, что в центре созданы условия для спортсменов с особыми потребностями.

Масштабность нового спортивного объекта по достоинству оценил президент Федерации настольного тенниса Республики Казахстан Данияр Абулгазин. «Согласно поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в первую очередь нужно думать о массовом спорте. В Казахстане на сегодня функционируют шесть Дворцов настольного тенниса. Но этот центр можно считать самым большим и передовым», – отметил он.

– За время работы на базе Центра настольного тенниса провели немало значимых спортивных мероприятий, – подчеркнули в администрации центра. – Такие как чемпионат РК среди ветеранов и молодёжный чемпионат республики, в котором приняли участие 240 спортсменов из 14 областей. Кроме того, состоялись пять областных чемпионатов, четыре городских турнира, а также спартакиада Восточно-Казахстанской области среди общеобразовательных школ. Возобновились городские и школьные лиги. В ближайшем будущем планируем проведение совместных спортивных мероприятий со спортсменами ВКО и ведущими специалистами страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Есть также цель провести соревнования республиканского и международного значения.

Не так давно в теннисном центре организовали День открытых дверей для школьников. Дети приняли участие в мастер-классе с мастерами спорта Казахстана и ведущими спортсменами области по настольному теннису.

Лилия Дроздова