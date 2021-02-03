Свыше 50 фактов нарушения миграционного законодательства выявили в ВКО

Полицейскими Восточного Казахстана за один день проведения оперативно- профилактического мероприятия «Мигрант» было выявлено 55 фактов нарушения миграционного законодательства.

В ходе проведения ОПМ «Мигрант» было задействовано 774 сотрудника и создано 29 мобильных групп. За нарушение законодательства в области миграции населения привлечено к административной ответственности 55 граждан, в том числе за несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранцев по статье 518 КоАП РК привлечено 51 принимающее лицо.

«Например, стражами правопорядка в ходе мероприятия для установления личности водворен в приемник распределитель УП города Семея 52-летний гражданин Республики Узбекистан, который при себе не имел документов удостоверяющих личность», — пояснили в пресс-службе.

В ДП ВКО напомнили, что с 1 февраля текущего года на территории региона проводится ОПМ «Мигрант», целью которой является выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, пресечение незаконной миграции, а также предотвращение преступлений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. ОПМ «Мигрант» продлится до 5 февраля текущего года.

Пресс-служба ДП ВКО