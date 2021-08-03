Свыше 300 объектов проверили мониторинговые группы ВКО на соблюдение ограничений

Мониторинговые группы Восточного Казахстана проводят ежедневные рейды по соблюдению установленных ограничений в общественном транспорте, магазинах и других объектах предпринимательства.

2 августа в Семее мониторинговые группы посетили 97 объектов, было составлено три протокола на сумму 87 510 тенге, взыскано два штрафа на сумму 379 210 тенге.

В районе Алтай было проверено 140 объектов, выявлены нарушения.

В Уланском районе мониторинговые группы проверили 12 объектов, в Глубоковском районе – 58 объектов, в Бескарагайском районе 20 объектов. Также проверки прошли в Курчатове, Абайском, Аягозском, Урджарском, Шемонаихинском, Жарминском районах. Нарушений не выявлено.