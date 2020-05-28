Связаны одним оптоволокном

Еще три села Курчумского района –Боран, Калжыр и Маркаколь подключились к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Ее прокладка из соседнего Зайсанского района начата организацией ТОО «Telekom-trаde» еще в 2019 году. Работы велись до наступления зимних холодов и промерзания грунта, в котором рыли траншеи для укладки ВОЛСа. После зимнего перерыва, в марте 2020 года прокладка линии возобновилась.

В селах Боран и Калжыр к ней подключены местные школы, сельские акиматы, врачебные амбулатории, пункты полиции. В селе Маркаколь новую линию связи подвели также к сельскохозяйственному колледжу, школе №2, больнице. Теперь в этих госучреждениях стал доступен высокоскоростной интернет. Иными словами, перешли на новый современный уровень связи и передачи информации. В мае подрядная организация уже завершила работы по подключению объектов к ВОЛС.

– Прокладка кабеля велась не только по траншеям, но и методом горизонтально направленного бурения, – рассказывает представитель ТОО «Telekom-trаde» в селе Маркаколь Наурызбай Султанов. – Использование этих современных технологий позволило выполнить работу качественно. До конца 2020 года наша организация планирует подключение к новой линии частных квартир и домов Маркаколя и других сел.

Волоконно-оптические линии связи имеют ряд преимуществ перед медными проводами, которые долгие годы используются в системе связи. Среди главных преимуществ – высокая сопротивляемость помехам, неподверженность внешним электрическим сис—

темам, малые объемы и вес в сравнении с медными проводами, широкая пропускная способность и т. д.

В Курчумском районе кроме подключения сельских абонентов к оптоволоконной линии связи в настоящее время делаются решительные шаги в использовании новых модульных установок, которые обеспечат качественной интернет-связью отдаленные малые села. Первыми в этом списке станут три рыбацких села Балыкшинского сельского округа. Решение проблемы интернет-связи является одним из главных вопросов, который ставят перед исполнительной властью жители малых сел.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район