Своя селекция

Учёные-селекционеры Восточно-Казахстанской области работают над созданием новых сортов сельскохозяйственных растений.

День поля прошёл в одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона – ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОС). Напомним, предприятие является элитным семеноводческим хозяйством, где внедряются новые современные технологии.

Перспективные гибриды

По информации главного учёного секретаря ВКСХОС Алёны Ахмадиевой, предприятие располагает тремя тысячами гектаров пахотных земель. На них культивируется весь селекционный материал. Это выведенные сорта подсолнуха, зерновых культур, кормовых и других растений. Одним из достижений местных селекционеров является поле с нетрадиционной для наших мест масличной культурой – сафлор. Учёные опытной станции на постоянной основе работают над выведением новых сортов, адаптированных под наши климатические условия.

Вместе с тем, по словам председателя правления ВКСХОС Александра Томашенко, сейчас наблюдается спад объёмов использования собственных семян при выращивании подсолнуха. Если лет 15 назад в ВКО при посевах использовали 70 процентов собственной селекции, то сейчас этот объём снизился более чем вдвое.

Заместитель акима области Ержан Нурбаев обратил внимание на важность проведения подобных мероприятий.

– Геополитическая ситуация в мире и связанные с ней экономические ограничения и санкции так или иначе коснулись и нашей страны, – подчеркнул он. – Поэтому необходимо развивать собственное производство, в частности, иметь свою селекцию и не зависеть от привозных семян.

В ходе мероприятия были продемонстрированы перспективные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур ВКСХОС. Полевой семинар объединил десятки сельхозпредприятий, представителей производителей и поставщиков семенного материала, средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования. В их числе ведущие селекционеры зерновых, масличных и кормовых культур Алтайского края и Института земледелия и растениеводства РК. Участники обсудили перспективные тематики научных исследований АПК, обменялись опытом по результатам научных исследований.

Больше кормов

Учёные постарались сделать программу максимально насыщенной, включив в неё доклады по различным темам. Они с большим интересом осмотрели демонстрационные посевы опытной станции и рассказали аграриям об инновациях, применяемых в современном сельском хозяйстве, поделились научными знаниями и передовым опытом, а также дали беспристрастную оценку предлагаемым продуктам и решениям.

– Мы были поражены тем, какие условия созданы в этом хозяйстве, в частности, для семеноводства, – отметил директор Алтайского НИИСХ Андрей Зиборов. – Встреча для нас стала особенно полезной и познавательной. Мы уверены, что крепкая научная база и современная техника позволяют аграриям решать комплекс взаимосвязанных задач. В частности, испытание высокопотенциальных сортов, внедрение и дальнейшее их размножение.

Как отметил Александр Томашенко, их учёные сейчас сделали акцент на увеличение объёмов новых сортов кормовых растений. На кормах держится вся отрасль животноводства. Их способность производить продукцию напрямую зависит от обеспеченности животных кормами. Таким образом, кормопроизводство де-факто является одной из важнейших отраслей растениеводства. Поэтому работа в этом направлении была масштабирована. То есть наши селекционеры не стали ограничиваться традиционными кормовыми овощами, кукурузой, многолетними травами, фуражным зерном, а начали работать над новыми сортами кормовых растений.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставит перед нами большие задачи по совершенствованию селекционной работы, – акцентировал внимание руководитель сельхозпредприятия. – При этом недавно он подверг критике сферу АПК, а именно работу Министерства сельского хозяйства. Президент сказал, что большую часть семян мы завозим из других стран. Мы должны продуктивно работать, чтобы эту ситуацию исправить.

В ходе полевого семинара аграрии получили ценную всестороннюю информацию о том, как использовать новые сорта и технологии на практике, то есть на своей ниве. Здесь же заинтересованным сторонам была предоставлена возможность прямо на месте заключить договоры с поставщиками на приобретение сельскохозяйственной техники и семенного материала.

Ерик Абитов

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Глубоковский район