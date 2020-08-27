Своя крыша над головой

До конца этого года планируется обеспечить жильём 748 малообеспеченных многодетных семей региона.

Решение жилищных проблем, в том числе социально уязвимых слоёв населения, является одним из основных направлений государственной политики. Положительные сдвиги в этом вопросе есть и в Восточно-Казахстанской области. С каждым годом количество семей, которые обрели собственную крышу над головой, увеличивается.

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 1 августа в списках очерёдности на получение жилья из государственного жилищного фонда зарегистрированы 33074 человека, в том числе 2052 многодетных семьи. Также в их числе дети-сироты, инвалиды и участники Великой Отечественной

войны, государственные служащие, работники бюджетных организаций и другие.

С 1 января по 1 июля текущего года 190 семей уже отпраздновали новоселье. К примеру, в Международный день защиты детей в областном центре 54 семьям вручили ключи от долгожданного жилища, ещё 29 – в День столицы. Среди счастливых обладателей новых квартир жительница Усть-Каменогорска Светлана Беспутина.

– У меня четверо детей. Получила трёхкомнатную квартиру. Это стало для нас неожиданным подарком. Мы стояли в очереди 14 лет, – говорит Светлана.

До конца 2020 года планируется обеспечить жильём ещё 748 малообеспеченных многодетных семей. В том числе через новое строительство за счёт средств республиканского бюджета арендное жильё получат 193 семьи из Семея, Аягозского, Глубоковского и Уланского районов.

Также будут приобретены 190 одноэтажных домов на 369 квартир в районах, построенных за счёт инвестиций частных застройщиков. Из них в Тарбагатайском районе – 61 квартира, Жарминском – 48, Урджарском – 40, Зайсанском – 32, Абайском – 30, Бескарагайском – 30,

Аягозском – 20, Глубоковском – 20, Кокпектинском – 20, Бородулихинском – 18, Уланском – 16, Шемонаихинском – 12, Курчумском – десять, Катон-Карагайском – шесть, районе Алтай – шесть.

Обеспечение осуществят и за счёт приобретения 15 квартир в жилых домах, реконструированных и введённых в эксплуатацию частным застройщиком ТОО «Уркер Восток» в Курчатове, а также из коммунального жилищного фонда – 155 квартир в Усть-Каменогорске.

Кроме того, в текущем году для кредитования по программе «Бақытты отбасы» через АО «Жилстройсбербанк Казахстана» доведён лимит на выдачу 232 кредитов на сумму 2,3 миллиарда тенге. На сегодняшний день из 232 займов выдано 162, в том числе в Усть-Каменогорске – 36, Семее – 75, районах – 51. Из них многодетным семьям – 46.

На сегодняшний день, по предварительным данным, на стадии оформления находятся

16 займов многодетных семей.

Так, в этом году с учётом уже выделенного жилья планируется обеспечить жилищем 938 многодетных семей.

Гульжан Естаева