Вести из районов

Своими руками

09.02.2022
541

В Аягозском районе прошёл отборочный этап областного конкурса в номинации «Выставка народного творчества» среди школьников.  

По мнению организаторов, благодаря этой выставке у подрастающего поколения появится интерес к культурному наследию народа нашей страны, стимул к участию в развитии декоративно-прикладного искусства.  

От каждой школы района было представлено по два экспоната. На творческий конкурс ребята направили поделки, выполненные из природных материалов. Также среди работ были вязаные изделия, кружево, панно и картины, вышитые лентами, бисером, и другие шедевры юных рукодельников.  

По итогам конкурса победители и призёры получили грамоты от районного отдела образования и путёвки на областной этап.

Ерик Абитов  

 Аягозский район  

09.02.2022
541

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