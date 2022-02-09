Своими руками

В Аягозском районе прошёл отборочный этап областного конкурса в номинации «Выставка народного творчества» среди школьников.

По мнению организаторов, благодаря этой выставке у подрастающего поколения появится интерес к культурному наследию народа нашей страны, стимул к участию в развитии декоративно-прикладного искусства.

От каждой школы района было представлено по два экспоната. На творческий конкурс ребята направили поделки, выполненные из природных материалов. Также среди работ были вязаные изделия, кружево, панно и картины, вышитые лентами, бисером, и другие шедевры юных рукодельников.

По итогам конкурса победители и призёры получили грамоты от районного отдела образования и путёвки на областной этап.

Ерик Абитов

Аягозский район