Своевременная диагностика

В Восточном Казахстане проходит неделя по осведомлённости о раке шейки матки.

С 17 по 23 января в ВКО многопрофильном центре онкологии и хирургии запланирован ряд мероприятий, которые призваны привлечь внимание населения к профилактике и ранней диагностике заболеваний шейки матки.

В течение недели на информационных платформах онкоцентра будут публиковаться тематические материалы, проводиться прямые эфиры, пресс-конференции, посвящённые теме рака шейки матки (РШМ).

– Информационная кампания направлена на повышение осведомлённости о скрининге РШМ, вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ), цитологическом скрининге, а также о факторах и симптомах рака шейки матки. Следите за публикациями на наших официальных страницах в Facebook и Instagram, – сообщили в онкоцентре.

Медики также напомнили, что рак шейки матки остаётся одной из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин.

Для профилактики каждой женщине в возрасте от 30 до 70 лет необходимо регулярно проходить осмотр у онкогинеколога. В Казахстане данный скрининг проводится бесплатно.

Вовремя выявленное заболевание поможет вернуть здоровье и даже сохранить жизнь!

Аида Жумекенова