Свободный вход

В Центрах обслуживания населения отменено обязательное бронирование посещения. Теперь посетители с «зелёным» и «синим» статусами могут получить госуслуги без предварительной записи.

С 23 августа посещение городских ЦОНов стало возможным без обязательного бронирования. Однако, несмотря на это, приём с проверкой статуса через систему Ashyq всё ещё сохраняется.

– Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей, подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растягивалась на недели вперёд. Клиенты с безопасным и нейтральным статусами теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования посещения, – рассказал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов. – При этом возможность забронировать посещение электронным способом остаётся в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет попасть к оператору без долгого ожидания.

Также, кроме этого, Государственная корпорация «Правительство для граждан» интегрировала систему выдачи талонов с системой Ashyq. Это нововведение позволяет сверять статус клиента при выдаче талонов на очередь в Центре обслуживания населения. При наборе ИИН посетителя на терминале информация сопоставляется с данными в системе Ashyq, при выявлении небезопасного статуса программа отображает отказ в распечатке талона.

– Очень хорошо, что отменили обязательное бронирование очереди. Это было не всегда удобно. Время только фиксированное – если что-то забыл, то нельзя вернуться, ведь уже обслуживают другого человека, да и получить можно было максимум три услуги, – отметила Галина Игнатова из Усть-Каменогорска. – К тому же предварительное бронирование было доступно только раз в сутки.

Председатель правления «Правительства для граждан»» отметил: в НАО понимают, что после нововведения увеличится поток посетителей, поэтому госкорпорация просит граждан не забывать о мерах санитарной безопасности – масках, соблюдении социальной дистанции и использовании санитайзеров.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников