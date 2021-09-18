Свободное прикрепление

Жители Восточного Казахстана с 15 сентября по 15 ноября могут самостоятельно выбрать, в каком медучреждении им лечиться. В регионе стартовала ежегодная кампания свободного прикрепления к поликлиникам.

О том, что изменилось в правилах прикрепления 2021 года, рассказал на прошедшем брифинге директор ВКО филиала НАО «ФСМС» Галымжан Абилов.

По его словам, в регионе действуют 62 медицинские организации, из которых 40 – государственные и 22 – частные. На сегодняшний день прикреплено к медучреждениям 1 395 709 жителей области.

– Несомненным плюсом является то, что граждане могут прикрепиться в режиме онлайн как к государственным, так и к частным медорганизациям, имеющим договор с Фондом социального медицинского страхования. Надеемся, что те районы и города, у которых низкие показатели по прикреплению, смогут наверстать упущенное во время проводимой кампании, – отметил спикер.

Прикрепившись к организации ПМСП, восточноказахстанцы начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2022 года.

– Если гражданин не захочет менять поликлинику, никаких действий ему предпринимать не надо, автоматически он останется в том медучреждении, в котором обслуживался ранее, – пояснил Галымжан Абилов.

Свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления с учётом количества прикреплённого населения на участке. Отказать в прикреплении могут лишь в том случае, если поликлиника перегружена.

По информации спикера, в правилах прикрепления произошли некоторые изменения. Теперь трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в медицинское учреждение с заявлением.

Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда, в разделе «Выбрать поликлинику».

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников