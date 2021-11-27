Свобода выбора или иллюзия?

Конституция Республики Казахстан гласит, что каждый гражданин свободен выбирать, какую религию ему исповедовать или не исповедовать вовсе. Однако выбор должен быть действительно свободным и не посягать на свободу окружающих.

В наше время появилось множество новых способов воздействия на человека, возможностей установления контроля над ним. Для достижения своих целей некоторые религиозные организации стремятся к полному контролю над сознанием своих участников, их психическим и физическим состоянием. Такие организации называются деструктивными, поскольку оказывают разрушительное влияние на личность человека.

Однако попавший под духовное влияние деструктивной организации человек не всегда чувствует свою несвободу. Наоборот, у него создаётся иллюзия правильного выбора. Такой эффект достигается благодаря использованию специальных психотехник. В их числе – групповое давление и «бомбёжка любовью», которые лишают способности к сомнению и вырабатывают потребность в принадлежности к организации на эмоциональном уровне. Изоляция, которая создаёт невозможность или нежелание сопоставлять информацию, предоставляемую организацией с реальностью. Погружение в состояние постоянной внушаемости посредством медитирования, монотонного пения и повторяющихся действий. Внушение чувства страха и вины путём извлечения признаний (исповедей) под предлогом дальнейшего сближения и обнаружения скрытых страхов и запретов. Принуждение к отказу от сна, что считается разновидностью духовных упражнений. Неадекватное питание, которое маскируется или под специальную диету для улучшения здоровья, или объявляется «обязательной» принадлежностью ритуала. Сенсорная (чувствительная) перегрузка, способствующая навязыванию идеалов нового вероучения, которые заменяют прежние ценности.

Все перечисленные негативные последствия деятельности деструктивной организации при наличии юридически доказанных фактов могут быть основанием для привлечения виновных к юридической ответственности. Однако, как известно, профилактика всегда эффективнее реакции на последствия. Поэтому стоит обратить внимание на типичные признаки, которые помогут отличить деструктивную организацию от обычных религиозных. К ним относятся: наличие лидера – «вождя», в словах и действиях которого нельзя сомневаться. Наличие жёсткой организационной структуры, то есть фиксированное членство и препятствия к выходу из организации. Резкое деление общества на «наших» и «чужих» и противопоставление своей группы всему остальному обществу. Особый метод спасения или улучшения жизни, который считается секретным и доступен только пришедшим в организацию. Наличие «двойной» истины: для окружающих и для своих (членов организации). При вербовке новичок знакомится не с тем учением, которое на самом деле существует в организации. Подлинное учение открывается для него постепенно, в соответствии со степенью его «посвящения».

В большинстве случаев жертвами ДРТ становятся те, кто находится в кризисном или просто переходном периоде: подростки, люди после развода, недавно переехавшие в чужой город, в период стресса, депрессии. Как раз в такие жизненные моменты человек легко может поддаться на обещание мира, в котором всё ясно и понятно.

Как же определить ДРТ? Бывает, что родные и близкие поднимают напрасную тревогу. Сейчас все так запуганы ДРТ, что их готовы видеть в совершенно обычных психологических тренингах или общественных организациях. И даже когда человек посещает мечети, церкви, когда у человека отрастает борода, у людей возникает страх и фобия. Часто чрезмерная поглощённость каким-то клубом по интересам, религией или работой не имеет никакого отношения к ДРТ.

В случае если человек проявляет нездоровую зависимость от, казалось бы, здоровой организации, группы людей или религии, и его поведение беспокоит близких, то эта тревога в любом случае не напрасна. За резкой переменой в поведении может стоять начало какого-то психического заболевания или другая проблема.

Безусловно, сам человек не видит своей предрасположенности оказаться под чьим-то влиянием. Но рядом живут близкие люди, есть друзья, которые могут о ней знать. Вот им-то и надо быть внимательнее. Прислушиваться к речи – не появились ли новые термины, смыслы, идеи, которые непременно можно заметить после «обработки». Если услышали, поинтересуйтесь, откуда это новое выражение, где он это слышал и что он может рассказать о новых знакомых. Как правило, рассказ звучит очень эмоционально и восторженно, но стоит спросить, что ты там узнал, ответа нет, и человек замыкается. Вы можете заметить, с какой теплотой он рассказывает, как там его приняли, как комфортно ему было в той атмосфере. В этой ситуации следует не просто насторожиться, но уже начать активно исследовать ситуацию! На первых этапах надо использовать все приёмы, чтобы вернуть близкого вам человека в семью – окружить его вниманием и заботой, нацелить на решение стоящих перед семьёй задач. В противном случае получится так, что всё своё время он будет посвящать секте и жить её жизнью.

Стоит помнить, выход из группы – только начало. Человеку предстоит длительный путь исцеления, ему придётся заново учиться руководить собственной жизнью.

Тем же, кто никогда не сталкивался с действием таких организаций либо течений, следует помнить, что никакие призрачные посылы не стоят самого дорогого – себя самого, способности думать самостоятельно.

Подготовила Александра Исаева. по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников