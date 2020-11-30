Свидетели новейшей истории

В преддверии празднования Дня Первого Президента РК в НАО «Медицинский университет Семей» в онлайн-режиме прошло торжественное мероприятие, организованное совместно с Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В ходе встречи были представлены богатейшие фонды библиотеки, участники обсудили важнейшие исторические события на пути становления молодого, независимого государства.

С приветственной речью к участникам торжественного мероприятия обратился председатель правления, ректор НАО «Медицинский университет Семей» Ерсин Жунусов. В своём выступлении ректор вуза рассказал о вкладе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление современного независимого государства.

– Я рад приветствовать всех участников мероприятия, студентов, коллектив вуза и в особенности наших партнёров – представителей Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Эта встреча проходит в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан. Этот государственный праздник занимает особое место в новейшей истории нашей республики. В этот день в 1991 году по итогам первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев избран Первым Президентом страны. За это проголосовали 98,7 процента избирателей. Такое единение заложило крепкий фундамент для стремительного развития государства. История успеха всех лет независимости наглядно подтверждает это. Нурсултан Назарбаев уже вошёл в мировую историю как выдающийся реформатор, он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство. Его экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной политики, поэтому зарубежные эксперты называют реформы Елбасы как казахстанский путь или казахстанская модель, – сказал Ерсин Жунусов.

Также ректор вуза отметил значимость проводимой встречи.

– Такие встречи бесценны, ведь они занимают особое место в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Уверен, общими усилиями мы сможем не просто подготовить профессионалов своего дела, врачей высшего качества, но и воспитать ярких личностей, патриотов своей страны, – сказал Ерсин Жунусов. – Я рад, что встреча проходит в духовной столице нашего народа, в городе, который занимает особое место в истории Казахстана. Семей – город с множеством достопримечательностей и богатой историей, город, пронизанный особой духовностью, город, являющийся родиной целой плеяды выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, – обратился к участникам директор Библио-теки Первого Президента Рес-публики Казахстан – Елбасы, кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов. – Эта земля подарила миру великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, выдающегося философа Шакарима Кудайбердиева, корифея мировой литературы Мухтара Ауэзова, непревзойдённого певца-импровизатора Амре Кашаубаева и многих других ярких личностей.

В своём выступлении Амерхан Рахимжанов подробно остановился на знаковых событиях новейшей истории суверенного Казахстана. Это закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона и отказ Казахстана, являвшегося четвёртой в мире страной по величине ядерного арсенала, от самого страшного оружия массового поражения. Эти события стали ключевыми в построении нового, современного и открытого государства, но мало кто знает, что этому предшествовала долгая и кропотливая работа, увенчавшаяся успехом во многом благодаря политической воле, решимости и дальновидности Первого Президента Республики Казахстан – Нурсултана Назарбаева. В ходе мероприятия Амерхан Рахимжанов представил архивные данные, официальные документы, личные записи Елбасы об исторических событиях тех лет.

– Решение Елбасы о закрытии СИЯП и провозглашение Казахстана безъядерным государством имело важнейшее значение для налаживания дружеских отношений с мировым сообществом. Но прежде чем отказаться от ядерного оружия, нашей стране нужны были гарантии безопасности. Для этого Нурсултану Абишевичу пришлось вести жёсткие и упорные переговоры с лидерами США. В 2009 году на 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН

29 августа был учреждён как Международный день действий против ядерных испытаний, и для всей планеты Семей стал символом борьбы за ядерное разоружение. А Казахстан во главе с Елбасы – лидером в борьбе за создание безъядерного мира, – отметил Амерхан Рахимжанов.

Рассказал Амерхан Рахимжанов о деятельности персональной библиотеки, богатейшем фонде, основу которого составляют книги Елбасы и его авторские произведения, изданные в Республике Казахстан и за рубежом, книги и другие печатные издания, переданные Первому Президенту авторами, редкие, коллекционные и подарочные издания, периодические издания, справочники, биобиблиографические и библиографические указатели и электронные издания.

– Деятельность библиотеки Елбасы прежде всего направлена на изучение истории становления и развития независимого Казахстана, роли Первого Президента в этих исторических процессах, сохранении наследия Елбасы, а также на продвижение его идей и инициатив внутри страны и за рубежом, – отметил Амерхан Рахимжанов.

Для знакомства с фондами библиотеки участникам торжественного мероприятия была представлена видеоэкскурсия по залам научно-исследовательского, образовательного центра. Присутствующие получили замечательную возможность ознакомиться с уникальными проектами, реализуемыми Биб-лиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Отметил директор Библио-теки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и весомый вклад Медицинского университета Семей в развитие отечественной системы здравоохранения, подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, внедрение инноваций в образование и науку Казахстана.

– Мне всегда приятно и интересно общаться со студенческой молодёжью, которая отличается взыскательностью, открытостью и неимоверной любознательностью. Молодость – важный этап в жизни, на протяжении которого формируются, прежде всего, ценности, этика и привычки, а также навыки, которые занимают важную роль в будущем развитии. Вы – люди, которые выросли в новое время. Представители поколения независимости. Как и Медицинский университет Семей, вы росли и развивались вместе со страной, на ваших глазах писалась история суверенного Казахстана, – добавил он.

В ходе торжественного мероприятия выступили сотрудники и обучающиеся вуза. Они поделились своими впечатлениями от увиденной онлайн выставки и выразили тёплые пожелания партнёрам вуза. Продолжая встречу, председатель правления, ректор НАО «МУС» Ерсин Жунусов рассказал о ближайших планах университета.

– Будущим летом наш университет планирует провести юбилейную Международную научно-практическую конференцию «Экология. Радиация. Здоровье», посвящённую актуальным вопросам радиационной экологии и безопасности, а также профилактике, лечению и реабилитации населения, пострадавшего в результате ядерных испытаний. Мы надеемся, что и вы сможете принять участие в этом важном для страны событии, – обратился Ерсин Жунусов к директору Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Амерхану Рахимжанову.

Подытоживая встречу, ректор вуза выразил слова благодарности партнёрам и уверенность, что в будущем сотрудничество университета и Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан будет крепнуть и расширяться.

Флора Левина

Семей