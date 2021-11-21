Свежее дыхание хвойного леса

Защита и преумножение хвойного леса стала темой обсуждения на брифинге представителей профильных ведомств и структур ВКО. Зашла речь и о том, какие инвестиционные проекты в сегодняшних условиях возможны к реализации в лесной отрасли.

В начале зимы по традиции в поле зрения защитников леса и общественности в обязательном порядке попадают вопросы сбережения лесных ресурсов. В частности, молодняка хвойных пород, среди которых, в первую очередь, выбор падает на зелёные ёлки. Отметим, что в последнее время заметно меняется отношение людей к вопросам экологии. Курс страны на зелёную экономику, бережное отношение к окружающей среде в определённой степени способствует изменению ментальности общества.

Специалисты лесной отрасли сошлись во мнении, что отпускать под топор живые насаждения – зелёные ели – ради одного дня в году воспринимается сегодня большинством людей как недопустимое деяние. Лучше для природы и для населения использовать в этих целях искусственные ёлки, если так и просит душа. Существуют разные альтернативы из материалов, которые более или менее успешно заменяют хвойные ветви и лапы, в итоге это не влияет на суть праздника и общий настрой.

Об этом и многом другом рассказали представители Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, занятые одним общим делом.

Как сообщил руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Даурен Асылханов, ежегодно в Восточном Казахстане официально выделяется ограниченное количество ёлок для детсадов, школ, государственных учреждений. Они поступают из 13 коммунальных предприятий лесного хозяйства области, где имеются специальные питомники для выращивания и поставок зелёных насаждений самых различных пород.

В предпраздничные дни из практики прошлых лет мы можем припомнить, что на рынках, улицах как областного центра, так и других городов, районов продают молодые ёлки, хвойные ветки и лапы. Откуда они поступают, если существуют запрещающие, ограничительные меры в ВКО относительно заготовки и коммерческой реализации ёлок?

– В прежние годы много подобной продукции в нашу область поступало из соседних стран, входящих вместе с Казахстаном в Таможенный союз, – считают специалисты профильных ведомств и управлений региона.

Требуется более гибкий подход, с учётом потребности глубокого осмысления коммерческой привлекательности предмета разговора, для создания и развития необычного бизнеса. В отличие от традиционной торговли, где получают быструю прибыль, выращивание саженцев является очень долгим и трудоёмким процессом, требующим огромного терпения. Не говоря уже о больших рисках и вызовах, чрезмерно длительном технологическом цикле и оборачиваемости, а также возврате инвестиций.

– В нашей области сейчас насчитывается около десяти частных хозяйств, которые осваивают такую нишу рынка, – говорит руководитель инспекции Дилдабек Оразбаев. – В частности, запомнилось посещение частной плантации в Катон-Карагайском районе. Выращиванием саженцев там занимается человек, умудрённый жизнью и опытом. Было интересно и поучительно посмотреть, как из мельчайших семян хвойных деревьев можно получить саженцы. Из них потом вырастут большие деревья – украшение природы и источник твёрдых доходов для конкретной семьи на селе. К примеру, в прошлом году ему удалось реализовать свою продукцию на солидную сумму даже по обычным меркам.

Добавим, что осенью и весной на территории области высаживается много деревьев разных пород. Причём среди них заметное место занимают хвойные породы. Это ель, пихта, лиственница, имеющие неоспоримо красивый вид. Вообще, свежее дыхание хвойного леса, вырабатывающего кислород в огромных объёмах, оценивается высоко во всём мире как несомненное богатство и источник жизни.

Посадка и уход за зелёными насаждениями издавна имеет познавательный и воспитательный эффект. К слову, это нередко практикуется в семье, школе, трудовых коллективах. Наглядный пример того, как можно программировать и получать отдалённый результат своего труда. Инициатива Главы государства по посадке деревьев в масштабе страны носит глубокий жизненный смысл и практическую ценность для всего общества.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции