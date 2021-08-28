Светскость и религия: уникальный путь мира и согласия

В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летний юбилей Независимости. За этот небольшой по историческим меркам период страна открыла новую веху в истории, достигла больших результатов в своём развитии. Определённые достижения есть в сфере религии.

С первых дней независимости в Казахстане создана уникальная модель светского государства, отличающаяся активной государственной политикой по формированию и поддержанию межрелигиозного мира и согласия.

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечал: «Светский характер нашего государства – это важное условие успешного развития Казахстана. Это должны чётко понимать нынешние и будущие казахстанские политики, все казахстанцы. Но мы не должны забывать, что мы имеем традиции и светского общества, что Казахстан – светское государство».

Основа светского государства – свобода совести, равенство религиозных верований, нейтральность политической власти по отношению к религиозным конфессиям. Светское государство осуществляет правовое регулирование реализации гражданами права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений. Система отношений между государством и религиозными объединениями не является изолированной от всей остальной системы общественных отношений. Религиозные объединения являются частью, институтами казахстанского общества, а верующие – полноправными гражданами Республики Казахстан.

Светский характер – это один из основополагающих принципов построения и функционирования современного правового казахстанского государства. Органы государственной власти формируются и действуют не на основе канонического права, а на основе Конституции Республики Казахстан, которая была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года.

На основе фундаментальных положений Конституции действует Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятый в 2011 году, который является правовым механизмом реализации гражданами права на свободу совести, закреплённого в Основном законе, международных актах и Соглашениях о правах человека. Приоритетное значение в условиях светского Казахстана имеет принцип отделения религиозных объединений от государства. Так, религиозные объединения не являются субъектами политической деятельности и не участвуют в государственном управлении, в формировании государственных органов.

Конституция гарантирует каждому свободу совести, а также запрещает любые формы дискриминации по религиозному, этническому и иным признакам. Свобода совести означает право каждого гражданина самостоятельно выбирать для себя систему духовных ценностей. Обеспечение реализации прав человека на свободу вероисповедания граждан относится к жизненно важным интересам Республики Казахстан как поликонфессиональной страны и является одной из ключевых составляющих его демократического и правового развития.

Положения Конституции РК позволили сформировать благоприятные условия сосуществования и эффективного взаимодействия между представителями различных религий и конфессий. Модель межконфессионального отношения в Казахстане стала уникальным примером для других стран.

Благодаря своей эффективной политике и конструктивной реализации норм действующего закона в Казахстане отсутствуют конфликты на религиозной почве. Конституционные принципы светскости государства и отделения религиозных объединений от государства реализуются посредством чёткого разделения сфер компетенции и функций государства и религиозных объединений, которое является предпосылкой их сотрудничества на взаимно приемлемых условиях.

Реально складывающаяся система взаимоотношений между государством и религиозными объединениями в Республике Казахстан приобретает характер сотрудничества, партнёрства. Эта система взаимоотношений позволяет религиозным объединениям принимать участие в различных сферах жизни общества, тем самым открывая предпосылки для гармоничного сочетания светских и религиозных правовых принципов.

Существенны заслуги Казахстана и на мировой арене – наша страна одной из первых среди субъектов международного права взяла на себя ответственность и на деле начала заниматься продвижением диалога между лидерами различных мировых и традиционных религий и конфессий. Регулярное проведение Съездов лидеров мировых и традиционных религий с 2003 года стало дискуссионной площадкой, позволяющей вести межрелигиозный и межконфессиональный диалог в исключительно конструктивном формате.

Подготовила Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

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