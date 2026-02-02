Светопись остановленного времени

На традиционной выставке работ фотоклуба «Кристалл» по итогам минувшего года наше внимание привлекли снимки знакомого автора, известного в Усть-Каменогорске своим оригинальным взглядом на мир, способного остановить мгновение, запечатлев его для фотолюбителей.



Впервые с творчеством Сергея Смирнова мы познакомились во время его давней работы на областном телевидении, где для информационных программ и цикловых передач готовился изобразительный ряд не только из кино- и видеокадров, но и полноценных фотосюжетов, заставок, цветных слайдов, демонстрируемых специальными проекторами.



Уже тогда, более тридцати лет назад, фотография начала вытесняться с голубого экрана, и даже бытовало утверждение из известного фильма, что в скором времени не останется ничего – будет одно сплошное телевидение.



С тех пор утекло немало времени, а слухи о скором закате фотоискусства оказались если не сильно преувеличенными, то, по крайней мере, несколько преждевременными.



НА ОДНОЙ ВОЛНЕ



Сергей по-прежнему не расстаётся с фотокамерой, более того, щедро делится своими знаниями и опытом с другими, являясь членом известного в регионе фотоклуба «Кристалл», который одно время даже возглавлял.



Его коронная фраза – о том, что и для новичка, и для профи марка фотокамеры и её цена значения не имеют, можно снимать и делать отличные фотографии, условно говоря, даже спичечным коробком. Хотя ещё в конце прошлого века молодой мастер имел в распоряжении первоклассную камеру японского производства, которых в Усть-Каменогорске были единицы, а стоимость их приближалась к цифре со многими нулями. Стараясь не отставать от течения жизни, он опережал своё время лет на сорок, и сегодня остаётся на самом острие как творческих, так и технических новаций, на одной волне с современниками.



Будучи совсем молодым человеком, Сергей Смирнов имел в активе снимки, которые были напечатаны в престижном московском журнале для профи и новичков, делающих первые шаги в таинственном мире фотографии.



– Мимо знакомой скамейки в парке «Металлург» возле телестудии я ходил каждый день – утром на работу и вечером домой, – пока однажды не увидел этот кадр, и просто нажал на спуск, – рассказывает Сергей историю одной из своих фоторабот.



У нас до сих пор стоит перед глазами образ этой скамейки, высвеченной лучами заходящего солнца на тёмном фоне, словно парящей в невесомости.



А ещё – натюрморт с аптечными склянками, покрытыми прозрачными кап-лями.

Слово всегда беднее мысли и чувства восприятия, поэтому фотомастера своим искусством подтверждают народную истину, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тогда ничего и никому не придётся доказывать.



КАК ПОЙМАТЬ КАДР



Трудно подсчитать, сколько людей Сергей Смирнов приобщил к удивительному миру фотографии на уровне, вполне достаточном для съёмок в бытовых целях, а также для создания личного архива, в котором то и дело возникает необходимость.



Благодаря его урокам у начинающих возникает понимание композиции кадра, основных законов и правил фотографии, в том числе так называемого золотого сечения, диагонали, правила одной трети кадра и многого другого. Весьма интересен его подход по принципу «ничего лишнего» – в кадре должно быть только самое необходимое, чтобы не отвлекать зрителя от главного, на чём делается основной акцент.



– Не сходя с одного места, можно радикально менять композицию кадра и добиваться поразительного эффекта, – говорит наш собеседник. – Для этого достаточно присесть, привстать, сдвинуться вправо или влево, есть ещё уйма простых приёмов, которые с годами будешь выполнять почти на автомате.



Что касается основной профессии или даже хобби, то для него ни в чём не бывает мелочей, ко всему он старается подходить вдумчиво, отрабатывать навыки на постоянной основе, иногда даже в самых необычных ситуациях. Так, находясь на даче, фотограф сделал снимок косяка лошадей, добившись при этом своеобразного эффекта, при котором земля под их копытами имеет округлую форму, словно символизируя поверхность земного шара.



Есть одно известное правило о том, что человеку нужно давать не рыбу, а удочку, чтобы он сам научился её ловить, тем самым зарабатывая себе на жизнь. Для Сергея рыбалка является давним и сильным увлечением, прекрасной возможностью общения с природой, причём не в шумной компании, а в уединении. И даже в этом случае у него всегда под рукой находится простая «мыльница», а теперь – смартфон, готовый к «ловле» того единственного и редкого кадра.



К примеру, есть у него в архиве фотография, выполненная для настольного календаря, где Сергею удалось на замёрзшем водохранилище разглядеть необычную льдину, пронизанную лучами ослепительного солнца. Вот и гадайте, какой трофей окажется в итоге дороже сердцу фотографа и рыбака, когда изначально не знаешь, где и в чём ему подфартит.



– Признаться, я не очень понимаю, не разделяю взгляды людей, которым будто заранее известны все ответы на любые вопросы, пресыщенных, утрачивающих интерес к окружающему миру, – делится Сергей Смирнов. – В молодые годы меня особенно вдохновляла реакция зрителей на удачные снимки, их искренняя оценка и признание – «Ну, ты же можешь, да ещё как!», – но это не для самоутверждения личного эго, а о важности обратной связи.



Что касается жанров и техники, Сергею особенно хорошо удаются портреты, пейзажи, производственная, ландшафтная тематика, то есть все жанры, кроме «скучных», а на первом плане, конечно же, всегда образ нашего современника. Эту явную и яркую особенность подметили коллеги и зрители на персональной выставке Смирнова, ставшей заметным событием в жизни города и области, о чём любители искусства вспоминают до сих пор.



В РИТМЕ ВРЕМЕНИ



Сергей любит всё делать быстро, много ходить пешком, выгуливать собак, к которым тоже питает слабость, но в шутку утверждает, что это они выгуливают своих хозяев. Раньше вроде бы не имел особой склонности к технике, но темп и ритм жизни вынуждают активно пользоваться личным транспортом, без которого сегодня никак не обойтись, так что приходится вникать и в устройство авто.



Если в давней фотолаборатории Сергея музыка лилась с виниловых пластинок и из старого радиоприёмника с бархатным звучанием, то сейчас они уступили место гитаре, которая тоже всегда находится под рукой. В этой связи приходят на память «Двадцать пять заповедей гитариста», которые наш герой обнаружил в интернете и поделился с друзьями. В этих «заповедях» в сконцентрированном виде содержится вся жизненная, практическая философия, с помощью которой можно познавать окружающий мир, найти в своё место в нём.



Коллеги с областного телевидения часто вспоминают, как Сергей перед печатью фотографий обычно «расстреливал» последние кадры в кассете фотоплёнки, внезапно забегая в их кабинеты, – не пропадать же даром добру! Благодаря этому на память осталось много фотографий, чего невозможно было бы добиться, даже если специально поставить такую задачу.



Сегодня звучит забавно, но прежде не отснятую кино- и фотоплёнку держали в холодильнике для пущей сохранности. Но как можно было сохранить для других живую историю – не в морозильной же камере в буквальном смысле?



Ответ на этот вопрос содержится в монохромной фотографии Смирнова, где на фоне высоких деревьев запечатлены две хрупкие детские фигурки. Время прошло, большими стали не только деревья, но и героини снимка, а память об их детстве сохранилась с помощью волшебной светописи.

Таир Сапаргалиев

Фото из личного архива Сергея Смирнова

