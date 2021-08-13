Общество

Светлый след и добрая память

13.08.2021
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Давно уже нет в живых этого человека, но он остаётся в памяти старшего поколения жителей Курчума и других сёл района. Иначе и быть не может, ведь вся жизнь героя этой публикации – Мстислава Анатольевича Кушникова была наполнена столь яркими событиями и таким беззаветным служением ставшей ему родной казахстанской земле, что этот оставленный след невозможно вычеркнуть из страниц истории, а значит и людской памяти.

Иначе как удивительной судьбу Мстислава Кушникова не назовёшь. Оказался в Курчуме (в то время он назывался Кумашкино) в 1938 году после окончания Новгородского государственного учительского института. Вместе с ним приехала жена, по некоторым сведениям, она до этого была оперной певицей. За плечами учителя русского языка и литературы были годы раннего детства, проведённые в Новгороде и затем в станице на Тереке, служба юнгой на корабле Балтийского флота, работа оперативным сотрудником в уголовном розыске города Петрограда, ныне Санкт-Петербурга. Будучи на службе, успевал заниматься и творчеством: писал в различные печатные издания стихи, руководил на общественных началах ансамблем песни и танца, учился в институте истории искусств, наконец, занимался боксом и борьбой. Секцией бокса руководил знаменитый чемпион из Франции.

Вот ещё интересные факты из жизни нашего героя. Он учился с поэтессой Ольгой Берггольц, был хорошо знаком с поэтом Николаем Клюевым, с женой поэта Александра Блока, а также рядом известных литераторов страны.

Следующая страница биографии – учёба в Новгородском государственном учительском институте. И здесь проявлялся беспокойный характер Кушникова. В сезон летних каникул он отправлялся в научную экспедицию на советско-афганскую границу, занимался организацией хоров, участвовал в археологических раскопках в Новгороде. Затем – выпуск из института с получением диплома преподавателя и путь в далёкий Казахстан.

Приступив к работе в Курчумской средней школе учителем русского языка и литературы, Мстислав Анатольевич с головой ушёл в работу и общественную жизнь. Старался заинтересовать учеников своим предметом, зажечь в них тягу к знаниям в целом. И это находило отклик, приносило результаты. Однако спустя три года после приезда в Курчум и начала учительской карьеры грянула Великая Отечественная война. Мстислав Кушников, как и сотни его односельчан, был призван на фронт. Служить ему довелось в кавалерийском корпусе, которым командовал легендарный генерал Исса Плиев. Судьба оказалась благосклонной к солдату из Курчума, и он благополучно вернулся с войны. На груди его были награды за воинскую доблесть.

Фронтовика приняли на работу в качестве литературного сотрудника газеты «Большевик Алтая» (прототип «Рудного Алтая»). Затем его назначили директором театра кукол при отделе искусств Областного исполнительного комитета ВКО. Но спустя время он отправился в ставший ему родным Курчум на учительскую работу, которая была его подлинным призванием.

ДЕТСКАЯ СТРАНА С СЕДЫМ КАПИТАНОМ

Вновь школа, уроки русского языка и литературы. Как известно, в послевоенное время в сельской местности педагогических кадров не хватало, и этого человека направили для укрепления школ тогдашних сёл Маралиха, Сергеевка, Аксуат, Алексеевка. Приходилось трудиться и в соседнем Самарском районе. В 1956 году его назначили директором Дома пионеров района.

На этой работе Мстислав Анатольевич раскрылся как талантливый организатор. Он буквально фонтанировал новыми идеями и, что очень важно,  претворял их в жизнь. При нём в Доме пионеров были организованы занятия по боксу и борьбе, которые директор вёл лично. Секции посещали десятки местных ребятишек. О тренере Кушникове говорят победы, взятые высоты его учеников. Среди них были: чемпион Балтийского флота СССР, победитель рингов Москвы и других городов страны, чемпион Казахстана по казах куреси и т. д. Детищем неутомимого организатора стал первый в истории района клуб собаководства. В нём числилось более 200 мальчиков и девочек. Ещё неутомимым энтузиастом в районе были созданы футбольные команды.

При Доме пионеров был организован детский ансамбль песни танца. В нём занималось около ста детей. Директор старался привлекать в кружки и секции трудных подростков. Он же организовал народную дружину, которая помогала стражам порядка. Появление дружинников с повязками отрезвляло даже самых отъявленных хулиганов. Водил ребят в походы. Добирались до верховьев реки Курчум, что высоко в горах. Побывали и на заповедном сейчас озере Маркаколь.

Одним из главных пунктов программы в этих походах было изучение флоры и фауны, истории родного края. Для уроженца далёкого Новгорода край, в котором он прожил почти полвека, стал родным, и он стал собирать материалы по его истории. Позже увлечение для души переросло в нечто большее: Кушников взялся за создание в Курчуме краеведческого музея. И это в пенсионном возрасте, когда энтузиасту уже исполнилось 70 лет…

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

Начинал со сбора первых экспонатов. Их несли отовсюду дети и взрослые. Для хранения первого фонда выделили небольшое помещение в районной библиотеке. Директором, научным сотрудником и смотрителем первого музея в одном лице был Мстислав Анатольевич. Позже музей переехал в отдельное здание.

Из рассказа Евгения Курдакова: «В селе Курчум работает народный музей… Музей как музей. Есть в нём картины о подвигах древних батыров, ибо учитель русского языка и литературы Кушников горячо интересовался легендами и сказаниями земли, на которой поселился после Отечественной. Есть в музее кости вымерших ископаемых животных – Мстислав Анатольевич вместе со своими учениками и в археологию вникал. Есть собрание старинных монет – не забывали в школе и про нумизматику.

То, что касается гражданской и Отечественной войн, собирали следопыты во главе всё с тем же вездесущим Мстиславом Анатольевичем: ребячьи отряды поднимались в самые верховья реки Курчум на перевал Сарымсакты, ловили в озере Маркаколь редкую рыбу – ускуча, разводили костры у снежных вершин. Встречались и переписывались с бывшими боевыми командирами, солдатами. Немало любопытного в Курчумском музее, но самое интересное и удивительное – не экспонаты, а этот семидесятилетний с большим гаком учитель с повадками двадцатилетнего парня – Кушников. Я встречался с ним и десять, и пятнадцать лет назад – каждый раз Мстислав Анатольевич огорошивал каким-нибудь новым увлечением, которым он увлекал комсомольцев, пионеров и самых отчаянных сорванцов».

Ныне человека, перешагнувшего порог курчумского музея, встречает портрет Кушникова на стене с надписью, что он является создателем этого музея. И эта деталь является вполне уместной и справедливой: вклад этого человека не переоценить. В настоящее время в созданном им храме истории хранится 5280 экспонатов. Из них 2765 являются основными, их большая часть в экспозиции, 2515 отнесены к научно-вспомогательным.

Посетитель попадает вначале в зал флоры и фауны Курчумского района. Здесь можно увидеть чучела медведей, волка, барсука, лисицы, росомахи, многочисленных птиц. Под стеклом стеллажей – десятки различных видов насекомых. Далее зал, посвящённый Великой Отечественной войне. Поэтому часть экспозиции составляют вещи фронтовиков, привезённые с фронта, письма и фотографии. Здесь же знаменитая кубанка Кушникова и боксёрские перчатки. Есть много экспонатов, связанных с известными личностями, исторические документы. В третьем зале – этнографии – можно увидеть полное убранство казахской юрты. Со старинными предметами быта, в числе которых утварь, напольные сырмаки, рукодельное искусство и т. д. На стенах стилизованного жилища кочевников висит их оружие. В этом же зале находятся артефакты, рассказывающие о русских переселенцах, которые добрались до этих мест в начале минувшего века. Это крестьянский плуг, книги на старославянском языке, берестяная посуда, русские лапти и многое другое.

Курчумцы любят и дорожат своим музеем, с большим интересом знакомятся с ним гости. О чём мечтал основатель музея, сбылось. Людям, знавшим его лично, Кушников вспоминается в неизменной кубанке на голове, попыхивающий папиросой и с доброй улыбкой на лице. Человек светлой, бескорыстной души, каждый день жизни которого был наполнен служением людям.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива

Курчумский район

 

13.08.2021
302

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