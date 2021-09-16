Светлые дороги

1,8 миллиарда тенге потратят на реализацию проекта по модернизации уличного освещения в Семее.

Аким Семея Бакытжан Байахметов встретился с представителями компании EVERLIGHT (Тайвань), которая реализует проект модернизации уличного освещения в Семее. Работы ведутся в рамках контракта, заключённого по итогам тендера в декабре 2019 года согласно Правилам закупок Европейского банка реконструкции и развития между АО «Региональный центр государственно-частного партнёрства ВКО» и компанией EVERLIGHT. Сумма проекта составляет 1,8 млрд тенге.

В рамках реализации проекта на 136 улицах Семея будет модернизировано освещение. Предусмотрена замена 7 659 светильников на светодиодные мощностью 70, 130 и 150 Вт. Также в планах заменить 687 опор, более 2,5 тысячи кронштейнов, 130 километров провода и 196 шкафов управления. Вместе с тем будет внедрён единый диспетчерский центр, позволяющий осуществлять управление системой уличного освещения с возможностью дистанционного управления светильниками. Ожидается, что после реализации проекта город сэкономит до 60 процентов электроэнергии.

– Проект реализуется при поддержке акима ВКО, – отметил на встрече Бакытжан Байахметов. – Мы распределили улицы, на которых будут проведены ремонтные работы по замене светильников. Есть возможность осветить 35 улиц Семея дополнительно к тому объёму работ, который проводится сейчас. Этот проект очень важен. По качеству работ проблем нет.

Остаётся реализовать второй этап работы – установить опоры и светильники. Большое внимание уделяют доставке материалов, комплектующих, проводов и энергосберегающих ламп. Стоит отметить, что применение энергосберегающих технологий и системы автоматики позволит значительно сэкономить в дальнейшем.

– Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос доставки материалов и при необходимости учитывать погодные условия, чтобы понижение температуры не повлияло на выполнение работ, – подчеркнул аким города.

На сегодняшний день смонтировано 5 580 светильников на 103 улицах Семея. Монтаж остальных светильников на других 33-х улицах планируется завершить до 30 сентября.

Флора Левина

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Семей