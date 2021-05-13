Светло и экономно

Осенью прошлого года в Семее приступили к реализации масштабного проекта по модернизации системы уличного освещения.

На данный момент светоточки заменены на современные светодиодные светильники на нескольких улицах города. Успеют ли подрядчики завершить проект до декабря 2021 года? Какая работа проводится сейчас? На эти и другие вопросы членов Общественного совета города отвечали представители отдела ЖКХ и жилищной инспекции и ГКП «Горсвет».

Как сообщил завсектором благоустройства отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Асан Дюсембаев, в городе в общей сложности насчитывается 8250 светоточек, 7659 из них подлежат полной замене.

– Проведенный анализ показывает, что использование устаревших осветительных приборов приводит не только к перерасходу бюджетных средств на электроэнергию, – отметил Асан Дюсембаев. – Существующий уровень освещённости городских улиц в Семее практически неприемлем.

Напомним, что для осуществления проекта модернизации уличного освещения в Семее между АО «Региональный центр государственно-частного партнёрства ВКО» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) был заключён кредитный договор на сумму 1,85 млрд тенге. В декабре 2019 года в результате тендера генеральным подрядчиком проекта была определена тайванская компания EVERLIGHT, которая будет осуществлять замену светоточек на 136 улицах Семея.

Стоит отметить, что светодиодные светильники, которые уже устанавливают на городских улицах, отвечают всем требованиям современных стандартов. Их мощность составляет 70, 130 и 150 Вт со световым потоком от 3 тыс. до 27 тыс. ЛМ. После введения в эксплуатацию единого диспетчерского центра появится возможность плавного регулирования светового потока как индивидуально для каждого светильника, так и для их группы.

Помимо светильников будет произведена частичная замена существующей инфраструктуры: поменяют 687 опор, 130 км кабеля, 196 шкафов управления и 2022 кронштейна.

– Ожидаемая экономия электроэнергии составит около 60 процентов от нынешнего уровня. Точнее, город будет ежегодно экономить 4 540 517 кВт/ч, или 84,93 млн тенге, – пояснили в отделе ЖКХ и жилищной инспекции Семея.

В настоящее время уже смонтировано 926 светильников по улицам Бозтаева, Кабанбай батыра, на развязках правого и левого берега Иртыша и вдоль дороги в аэропорт. В ближайшее время монтаж светильников начнётся на улицах Каржаубайулы, Абая, Гагарина и Шугаева. В общей сложности, здесь будут заменены 733 светоточки.

При реализации проекта высвобождается пять тысяч светоточек. Члены Общественного совета поинтересовались, как они будут использованы городскими властями. Как отметил Асан Дюсембаев, 748 светильников отдадут для нужд учреждений образования, 250 – для освещения подъездных путей и дворовых территорий больниц и поликлиник. 4002 светильника намерены установить во дворах многоквартирных домов. Остальные светоточки будут переданы в сельские округа для освещения улиц и школ в сёлах Семейского региона. Впрочем, пока это не окончательный вариант. Члены Общественного совета города внесли ряд предложений по освещению дополнительных улиц Семея, которые имеют важное значение для организации безопасного движения в городе, но слабо освещены или вовсе не имеют уличного освещения.

Важно, что вопрос реализации проекта по модернизации системы уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее находится на постоянном контроле акима ВКО Даниала Ахметова. В минувший понедельник совместно с представителями ЕБРР глава региона обсуждали ход реализации проекта.

– К сожалению, в прошлом году были проблемы по выполнению обязательств со стороны подрядной организации. В связи с этим, Региональным центром ГЧП в адрес руководства компании «Everything Electronic Co.», которая выиграла тендер ЕБРР, были направлены соответствующие претензии, – написал аким области на своих официальных страницах в социальных сетях. – После принятых мер разработан новый график поставки светильников. Как заверило в ходе онлайн-встречи руководство компании, проект будет завершён в срок, до конца ноября этого года, – пояснил Даниал Ахметов.

В целом, в двух городах запланировано заменить 22,3 тыс. светильников, 342 км кабеля, 410 шкафов управления и внедрить единые диспетчерские центры.

Кроме того, по словам главы региона в районных центрах работа будет начата уже в июле. Планируется замена 9,3 тыс. уличных светильников с соответствующей инфраструктурой.

Софья Соболевская

Семей