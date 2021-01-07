Свет Вифлеемской звезды

Рождество Христово – не только один из главных праздников православных христиан, но и символ единения, милосердия и радости для многих казахстанцев.

В нынешнем году этот великий праздник проходит не так масштабно ввиду сложившейся обстановки с пандемией коронавируса. Однако из года в год Рождество Христово традиционно отмечают в Казахстане, к празднику относятся с уважением представители других религий, что ещё раз доказывает высокий статус политики мира и согласия в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве.

В подтверждение этих слов отметим, что в честь праздника в областном Доме дружбы – центре общественного согласия состоялся онлайн-концерт с участием фольклорных ансамблей «Бастеньки», «Барвинок», «Русская песня» и других творческих коллективов этнокультурных объединений. Активисты славянских этнокультурных объединений показали рождественские традиции и обычаи, исполнили колядные песни.

– Наша республика является полиэтничным и поликонфессиональным государством, поэтому православное Рождество Христово и светлый праздник Курбан айт являются выходными днями, – подчеркнула и. о. директора Дома дружбы ВКО Жанар Алканова. – Эти праздники призывают нас к прощению. Сегодня особенно важна преемственность традиций и культуры. Неслучайно за 30 лет независимости Республики Казахстан, несмотря на вызовы времени, единство и согласие только крепнут.

Также о важности этого духовного события в жизни казахстанского общества свидетельствует тот факт, что Рождество Христово отмечается наравне с главным праздником мусульман – Курбан айтом.

– Согласно нашей Конституции, Казахстан – это светское государство, где религия отделена от политики, однако здесь с одинаковым уважением относятся к чувствам верующих, – подчеркнул руководитель Управления по делам религий ВКО Нуржан Кунанбаев. – Вместе с суверенитетом нашей республики укрепляется толерантность, духовность, сплочённость нашего народа. Уверен, что и Рождество Христово, и Курбан айт, который выпадает в этом году на

20 июля, вызовут истинную радость в сердцах восточноказахстанцев.

Что касается верующих, то в ночь с 6 на 7 января с соблюдением всех мер санитарной безопасности в Свято-Андреевском кафедральном соборе прошла рождественская литургия, которую возглавил епископ Усть-Камено—

горский и Семипалатинский

Амфилохий. Он поздравил прихожан с великим праздником и обратился к ним с рождественским посланием.

– Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова! – сказал епископ Амфилохий. – Свет ниспосланной Богом таинственной звезды вновь осиял наши сердца, и мы, преодолев поприще поста и всяческими добродетелями приуготовив себя, встречаем сегодня величайшее и славнейшее торжество Рождества!

Епископ Амфилохий отметил, что прошедший год стал для всех временем испытаний – испытанием здоровья, веры, верности Церкви Божией.

– Прежде неизвестный недуг властно вторгся в мир, поставив всё человечество в непривычные, тяжёлые, неслыханные условия существования, – подчеркнул епископ. – Однако мы, совершая богослужения, призываем всех прихожан молиться вместе с церковью об упокоении душ всех погибших от пагубного поветрия, о здравии заболевших, особенно о врачах, и обо всех тех, кто находится прямо сейчас на самом острие борьбы с болезнью. Как христиане, мы должны вынести из этого тяжёлого опыта определённый духовный урок. Это звонок, сигнал, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждо—

дневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном – о спасении души.

По словам епископа Амфилохия, прошедший год стал значимым для православных христиан Восточного Казахстана – 100-летие мученического подвига священномученика Александра Дагаева, пресвитера Усть-Каменогорского. Эта дата увенчалась обретением реликвии – наперсного креста, принадлежавшего протоиерею Александру. Также в ушедшем году праздновали 160-летие Градосемипалатинского Спасо-Воскресенского кафедрального собора и 125 лет со дня основания Киргизской Духовной Миссии в Семипалатинске.

– Наступающий год также ознаменован важными юбилейными датами как для всей полноты Русской Церкви, так и для нашей епархии в частности, – добавил епископ. – Это 800-летие со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского и 20-летие со дня обретения святых мощей священномученика Виссариона, пресвитера Урджарского. Дорогие отцы, братья и сестры! Снова и снова сердечно поздравляю вас со светлым и радостным праздником Христова Рождества и Новолетием! Призываю на вас Божие благословение и молитвенно желаю вам крепкой веры, духовного и телесного здравия, мира, добра и

радости!

Елена Пашке

Фото пресс-службы Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии, из архива редакции