Свет, тепло и «пара крыльев»

Знаете ли вы, что керосиновые лампы и фонари спасли миллионы человеческих жизней и стимулировали развитие нефтяной промышленности?

В век цифровых технологий, когда включать свет можно с помощью голоса или хлопка в ладоши, сложно оценить значимость керосиновой лампы. Хотя еще в начале прошлого века это незатейливое и в то же время функциональное устройство имело большую популярность.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

История керосиновой лампы берет начало с 1853 года. В один из весенних вечеров во Львове прохожие заметили необычный свет в витрине аптеки и зашли посмотреть на «чудное устройство». Выяснилось, что аптекари Игнаций Лукасевич и Ян Зех сконструировали керосиновую лампу, которая впоследствии не просто заменила свечи и масляные лампы, но и буквально завоевала всю Европу. Вполне обоснованно, кстати. Ведь использование керосина было гораздо экономичнее, нежели масла или свечей. Горели такие лампы намного ярче.

Благодаря им стало возможным проводить операции и изготавливать лекарства в ночное время. Первый экземпляр такой «керосинки» до сих пор хранится во львовской аптеке-музее. В честь 155-летия со дня изобретения керосиновой лампы был открыт одноименный ресторан-музей. При входе в него расположен памятник создателям. За столом, где стоит «керосинка», в задумчивости сидит Ян Зех, а из окна третьего этажа выглядывает Игнаций Лукасевич. Оригинальная идея памятника притягивает туристов из разных стран.

Керосиновая лампа дала толчок развитию нефтяной промышленности – началась нефтедобыча, нефтеразработка, появились заводы по перегонке нефти. «Волшебная» лампа быстрыми темпами распространилась в городах и селах. Необычайная популярность дала возможность полету фантазии – появились лампы различных форм, типов, моделей. Например, с абажурами, фарфоровыми расписными чашками на фигурных бронзовых подставках, жестяные и в стиле рококо. Были даже лампы, на которых можно подогревать пищу.

– Стандартная керосиновая лампа устроена довольно просто, – рассказал научный сотрудник отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Роман Нечаев. – Она включает резервуар для керосина, огражденную ободком головку с фитилем, в основании которой находится механизм регулировки пламени выдвижением фитиля, и ламповое стекло. В некоторых лампах на резервуаре предусмотрено закрывающееся крышечкой специальное отверстие для заливки керосина.

ВДРУГ КАК В СКАЗКЕ…

В коллекции музея-заповедника хранятся: 51 лампа, 16 керосиновых и 8 свечных фонарей, а также детали светильников – ламповые стекла, подставки и другие их части. Ценными экспонатами поделились жители нашей области, две лампы и фонарь преподнесли в дар Министерство культуры и туризма Республики Азербайджан и Посольство Польши в РК.

– Керосиновые лампы постоянно используются в экспозициях, отражающих быт различных этносов и разных слоев населения Восточного Казахстана конца XIX – первой половины XX века, – поделился Роман Нечаев. – Наибольшее восхищение вызывает изготовленная из прозрачного зеленого стекла китайская лампа того периода времени на фигурной ножке с дисковидным резервуаром для керосина, украшенным изображениями четырех летящих птиц. Ламповое стекло необычной формы не просто надевается на головку, оно закреплено семью специальными лепестками. Настоящее произведение искусства!

Внимание привлекают две лампы с фарфоровыми резервуарами, вставляющимися в металлические подставки, выполненные в виде кубков.

Старинные лампы и подставки часто украшали рельефным орнаментом с растительными, геометрическими и мифологическими сюжетами. Кажется, стоит потереть одну из них – и появится Джинн, который вмиг исполнит три заветных желания.

ПОДЗЕМНЫЕ «СВЕТЛЯЧКИ»

Среди керосиновых фонарей особый интерес вызывает железнодорожный – со стеклянными линзами и круглыми вращающимися дисками с цветными стеклами-светофильтрами, предназначенными для подачи различных сигналов. А еще – шахтерский, который снабжен крюком для удобного подвешивания к сводам шахт. Его разрабатывали, учитывая особенности подземки. В забое часто скапливался метан, и малейшего открытого огня было достаточно, чтобы произошел взрыв. Поэтому перед конструкторами стояла главная задача – создать фонарь, безопасный для жизни и здоровья шахтеров. И у них это получилось – в 1815 году основоположник современной электрохимии Гемфри Дэви создал безопасный шахтерский светильник.

– Его главная особенность в том, что открытый источник пламени в масляной, керосиновой или карбидной лампе закрывался специальной металлической сеткой, – отметил Роман Нечаев. – Материал, толщина и количество ячеек на квадратный дюйм были рассчитаны таким образом, чтобы сетка, поглощая тепло, выделяющееся при горении, охлаждала бы рудничный газ, попадающий в лампу извне. При таких условиях процесс горения не выходил за пределы, ограниченные ячеей, и, соответственно, взрыва газовоздушной смеси в забое, где даже присутствовал метан в критической концентрации, не происходило.

Позже шахтерский фонарь усовершенствовали – придумали особый затвор, который не позволял рабочему открыть его в руднике, а зажигался он с помощью специального огнива, дающего искру внутри лампы. Такое изобретение спасло миллионы человеческих жизней.

– Большинство керосиновых фонарей в нашем фонде относятся к модели «летучая мышь». В них пламя закрыто от ветра стеклянной колбой, при опрокидывании оно самопроизвольно гаснет, что обеспечивает пожаробезопасность, – рассказал Роман Нечаев. – Это название происходит от слова fledermaus. Так называлась немецкая фирма, которая еще в XIX веке создала первый ветроустойчивый керосиновый фонарь и поместила на его стекле выпуклое изображение летучей мышки.

В крестьянской среде чаще использовались свечные фонари. По разбитым дорогам трудно было доставлять керосин и легкобьющиеся ламповые стекла в деревни и села.

– Свечные фонари часто оснащены специальными подсвечниками на дне, отражателями на задней стенке, грибовидной вытяжкой с отверстиями на крыше и ручками для удобства переноски или подвешивания, – отметил собеседник.

С появлением электрического освещения керосиновые лампы и фонари ушли в забытье. Сейчас их используют во время путешествий, поездок в сельскую местность, где нет электричества. Но основная роль керосиновой лампы в XXI веке – создание оригинального дизайна интерьера.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

– Попытки создать керосиновую лампу предпринимались еще в 1816 году начальником соляных шахт Иосифом Геккером. Его эксперимент потерпел неудачу.

– Создатели керосиновой лампы не успели запатентовать свое творение, поэтому вся слава досталась венской фирме «Дитмар».

– Керосиновая лампа стала известна всему миру после новости в газетах, что в одной из львовских больниц под свет этого «чудного» устройства провели операцию.

– Популярность керосиновой лампы длилась всего четверть столетия, затем ее вытеснило электричество.

Татьяна Кравченко