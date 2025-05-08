Свет памяти в искусстве

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике состоялось открытие художественной выставки «Грани Победы», посвящённой 80-летию Великой Победы.

9 мая 2025 года – юбилейная историческая дата, которая увековечивает героизм, мужество и единство народа. Казахстан внёс неоценимый вклад в победу над фашизмом: более 1,2 миллиона казахстанцев отправились на фронт, из которых более половины не вернулись.



Казахстанцы проявили себя в ключевых сражениях, таких как Сталинградская битва и штурм Берлина, а в тылу республика стала надёжной опорой для производства боеприпасов, продовольствия и размещения эвакуированных.



В выставочном зале музея по улице К. Кайсенова собраны работы известных художников, членов Союза художников ВКО Николая Аштемы, Гульнар Бекбердиновой, членов творческого объединения «Жаңғыру», учащихся детской изостудии «Сурет», начинающих авторов, отдельным блоком представлены работы из фондов музея-заповедника. Работы переданы в 1980-е годы из Художественного фонда СССР, их отличает профессионализм, эмоциональность, глубокое знание темы.



На выставке представлены портреты, а также картины, отражающие события войны, фронтовую жизнь и подвиги казахстанцев. Выставка призвана сохранить память о прошлом и через искусство передать ценности мира и патриотизма.



Спустя 80 лет вся страна продолжает вспоминать тот роковой день. Страшная дата до сих пор вызывает дрожь, внутреннюю боль и слёзы. Мы скорбим о невосполнимых потерях, помним и чтим погибших соотечественников. Наша память – это та самая ниточка, которая всегда поможет нам держать связь даже с ушедшими.

Дана Нагиева

Фото «Рудный Алтай»