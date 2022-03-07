Свет огня в очаге и семейный бизнес

Саулеш Абылгожина из приграничного села Улкен Каратал Зайсанского района является вполне успешным руководителем крестьянского хозяйства «Акбай». Её коллектив последовательно занимается разведением племенного крупного рогатого скота.

Наверное, это один из редких примеров в Восточном Казахстане, когда в сфере сельского хозяйства занимаются животноводством представители прекрасной половины человечества. Поскольку подобная сфера деятельности не всегда по силам и по плечу даже закалённым мужчинам. В такой ситуации образец успешной работы заслуживает самой высокой оценки и слов поддержки.

В крестьянском хозяйстве «Акбай» выращивают скот известной казахской белоголовой породы, которая по всем своим достоинствам оптимально подходит к условиям Восточного Казахстана.

А ещё Саулеш Ерченьевна – многодетная мама, воспитывающая в дружной семье семерых детей, обладательница почётного знака «Алын алқа». Это вызывает самое искреннее уважение. Умение вести свой дом, одновременно управляться с большим и хлопотным крестьянским хозяйством – это удаётся опять же далеко не каждому. Логично возникает вопрос, в чём истоки подобного трудолюбия, смелости взять на себя высокую ответственность и без сомнений исполнять свою миссию?

Наша героиня родилась в бывшем Маркакольском районе, после окончания школы поступила в Семипалатинский педагогический институт на факультет филологии. Потом трудилась на педагогической ниве. Был период, когда вместе с супругом Сеитбеком Абылгожиным уезжали из села в Алматы. Но настал момент, когда было решено вернуться в Улкен Каратал, обосноваться там окончательно, заняться своим делом в сфере сельскохозяйственного производства.

Семейная чета остановила свой выбор на разведении крупного рогатого скота казахстанской селекции. Каждый, кто хотя бы однажды посещал Зайсанский район и село, где проживают Абылгожины, имеют представление обо всех благоприятных условиях для ведения хозяйства. В то же время очень многое, если не всё, зависит от мудрого подхода сельчан к развитию животноводства. Местное население трудолюбивое и талантливое во всех отношениях, некоторые там выращивают даже виноград.

Супруги основали семейный бизнес, открыли новые рабочие места и трудоустроили около двадцати односельчан. Стремление принести пользу своей семье, землякам в масштабе села и района привело со временем к стабильным результатам в общей работе. В основе всего лежали предприимчивость, забота о людях, организаторские способности главы семьи и хозяйства Сеитбека Беккалиевича, его супруги Саулеш Ерченьевны. КХ «Акбай» вошло в число ведущих хозяйств района.

Земляки и коллеги до сих пор вспоминают его как достойного гражданина, настоящего патриота. К величайшему сожалению, сложилось так, что их первый руководитель безвременно ушёл из жизни. Наверное, по-разному могла сложиться дальнейшая судьба крестьянского хозяйства и дружного коллектива. Однако в семье решили продолжить дело, это будет лучшей памятью о родном человеке. В решении благородной задачи для Саулеш Абылгожиной стали опорой семья, дети, близкие люди и коллеги.

Тут ей и понадобились в полной мере таланты опытного педагога, хорошо знающего психологию людей, умеющего найти подход к взрослым и детям. Вдобавок пришлось вникать в реальную экономику, бухгалтерию и многие другие тонкости ведения дела и бизнеса на селе. На сегодня главные трудности позади, и КХ «Акбай» входит в Республиканскую палату казахской белоголовой породы, выступает в роли мецената, оказывает помощь землякам.

В Зайсанском районе гордятся успехами хозяйства и его руководителем, имеющим высокий авторитет среди коллег. Саулеш, как заботливая мама, мудрая глава хозяйства, умело справляется с домашними заботами и непростым сельским бизнесом. Один только вопрос – как и когда она всё успевает?!

Дети учатся хорошо и во всём помогают маме.

– Самое главное в жизни, чтобы были здоровы наши близкие люди, – говорит героиня. – Желаю, чтобы были счастливы наши дети, в них будущее. В работе надо доводить начатое дело до конца, видеть плоды своего труда. Пусть повсюду будут мир и всеобщее благополучие!

Таир Сапаргалиев

Фото из семейного архива С. Абылгожиной