Свет и дороги окраинам

Ещё 32 улицы намерены осветить в Семее. Кроме того, 25 из них будут готовить к асфальтированию в будущем году. О том, как будет реализовываться программа по благоустройству окраин Семея, рассказал аким города Бакытжан Байахметов.

Прежде чем что-либо предпринимать, недавно заступивший на должность Бакытжан Байахметов предпочёл лично ознакомиться с делами как на окраинах города, так и в сельских округах. В течение трёх месяцев он несколько раз встречался с жителями всех посёлков и дачных массивов города, а также посетил сельские округа и встретился с их жителями.

– Сегодня я готов сказать, в каком направлении мы будем работать в ближайшие годы, чтобы подтянуть уровень благоустройства городских окраин, а также удовлетворить нужды сельских жителей, – отметил он.

По словам градоначальника, он понимает жителей посёлков, частного сектора, которые периодически публикуют в социальных сетях видеообращения с описанием своего неблагоустроенного быта.

– В вечернее время там тоска. Слишком велик контраст между центром и окраинами в нашем городе. А ведь те, кто живут в частном секторе, такие же семейчане. И их желание жить в комфортных условиях современного города вполне естественно. Но в одночасье решить все накопившиеся проблемы невозможно. Значит, будем реализовывать их поэтапно, – заявил аким города.

Так, уже в текущем году сразу к двум окраинным посёлкам строится подъездная дорога. В посёлках Восточный и Водный отремонтирована дорога протяжённостью 9,2 км, а в посёлке Берёзовский – 4,5 км. Кроме того, привели в порядок те улицы, по которым проложены маршруты городского общественного транспорта.

– Помимо асфальтирования дороги в посёлок Берёзовский будут прокладывать электрические сети для организации уличного освещения. В посёлках не хватает детских и спортивных площадок, уличного освещения, ремонта внутренних дорог. В течение ближайших пяти лет мы этими вопросами и займёмся, – заверил Бакытжан Байахметов.

Кроме того, даже в центральной части города есть частный сектор, где также не обеспечен необходимый уровень комфорта. Это улицы и проулки в татарском и казахском краях, район ул. Дулатова и прилегающих к ней улочек и переулков. Здесь не то, что асфальта никогда не было, но и грейдеровка и отсыпка дороги производились много лет назад. В итоге дороги в ужасном состоянии, а уличного освещения здесь не было никогда.

– Для грейдеровки и отсыпки дорог, для их подготовки к асфальтированию в будущем году мы отобрали пока 25 улиц. Этой осенью их отсыпят и приготовят к дальнейшему ремонту. Параллельно на этих же улицах будем строить и сети уличного освещения. Кроме того, есть уже асфальтированные, хорошие, широкие улицы, например улицы Морозова и Чехова, которые тоже нуждаются в освещении. Таким образом, будем работать по этому направлению на 32 городских улицах, – уточнил Бакытжан Байахметов.

Это стало возможным благодаря второму траншу по кредиту ЕБРР в рамках договора по реализации проекта модернизации системы уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Так, в сумму первого транша вошли работы по замене 15 тыс. светоточек в областном центре и 7,5 тыс. светоточек в Семее. Поэтому у города есть возможность установить ещё 7,5 тыс. дополнительных светильников, а это ни много ни мало, а 150 км электрических сетей. Кстати, переговоры о переводе второго транша по кредиту с представителями ЕБРР были проведены акимом ВКО Даниалом Ахметовым в Лондоне во время визита делегации Казахстана в Великобританию.

– Уже в ближайшее время в Семей прибудут специалисты для проведения дефектовки электрических сетей на выбранных нами улицах. Кроме того, у нас в запасе есть вполне пригодных для дальнейшей эксплуатации 199 опор, так что мы можем существенно сократить расходы, закупив лишь светильники и кабель. В целом, считаю, что для реализации программы по уличному освещению нам следует использовать самые разные источники финансирования, в том числе и разнообразные бюджетные республиканские программы, – поделился планами Бакытжан Байахметов.

Софья Соболевская

Семей