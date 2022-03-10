Свести риск до минимума

Из-за резкого повышения температуры воздуха и дождя в Восточно-Казахстанской области произошёл самопроизвольный сход лавин. Лавинная опасность в регионе сохраняется.

Все чрезвычайные ситуации зарегистрированы в Катон-Карагайском районе. Так, 6 марта на 16 километре автодороги местного значения Согорное – Барлык произошёл самопроизвольный сход снежной лавины объёмом 1250 кубометров, лавина перекрыла дорогу.

На следующий день на эту же трассу, в районе 12,14,16 километров, сошли три лавины общим объёмом 1300 кубических метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.

– Дождевые осадки и потепление привели к тому, что снег стал тяжёлым и наименее стабильным, – пояснил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Дождь просачивается и нагревает нижние слои снежного покрова, а также уменьшает трение между слоями. Колебания температуры ведут к тому, что образование кристаллов снега может меняться. Всё это говорит о риске самопроизвольного схода лавин. Просим население не пренебрегать мерами безопасности и следовать рекомендациям наших специалистов и спасателей ДЧС ВКО. Ни в коем случае не посещать в эти дни горные участки.

Отметим, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайной ситуации, специалисты Казселезащиты и спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели профилактические спуски лавин на участке автодороги Согорное – Барлык на 9-17 километре. Они произвели четыре взрыва общим объёмом 11680 кубометров. Дорожные службы в свою очередь расчистили автодороги от снежной массы.

Однако специалисты отмечают, в связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона в дневное время в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин. В связи с этим с 10 по 13 марта на территории Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность.

Специалисты напоминают, при штормовом предупреждении ни в коем случае не рискуйте и не выходите в горы, не проезжайте по дорогам, расположенным на лавиноопасных участках. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

– Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: Усть-Каменогорск – Алтай, Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, Катон-Карагай – Согорное – Барлык, Катон-Карагай – Рахмановские ключи, на горе Зубовская района Алтай, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Всего в Восточно-Казахстанской области 497 лавиноопасных участков, из них 336 угрожают объектам и жизни людей, не менее опасные – лавиноопасные очаги вдоль автодорог на 16 участках общей протяжённостью 105 километров.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО