Сверка часов в приоритетных отраслях

Вопросы увеличения экспортного потенциала Восточного Казахстана стали темой пристального и всестороннего обсуждения в регионе с участием представителей руководства профильных министерств РК в завершающие месяцы уходящего в историю напряжённого и богатого на события 2022 года.

Напомним, по поручению Главы государства подобные встречи с населением проводятся для того, чтобы выявлять болевые точки и определять прорывные направления в экономике регионов и в целом республики.

Безусловно, прорывом не только года, но и целого ряда лет можно считать реализацию проекта по поставкам на экспорт тепловыделяющих сборок на базе АО «УМЗ». В частности, об отгрузке первой партии этой продукции не так давно сообщили республиканские СМИ, которые по достоинству оценили значимое событие в области атомной энергетики, имеющей большой потенциал.

На этом, в частности, делал акцент глава региона на одной из сессий областного маслихата, выступая с традиционным отчётом об исполнении возложенных на него обязанностей.

– В индустриальном секторе для создания экспортоориентированных производств по Карте поддержки предпринимательства реализовано 32 проекта на 892 млрд тенге, – информировал депутатов Даниал Ахметов. – В планах реализация ещё 12 проектов на 377 млрд тенге.

По официальной информации, в их числе проект, реализуемый флагманом металлургии ВКО – АО «УМЗ». Кроме того, речь идёт о проектах по разработке новых месторождений, к примеру, медной руды. Здесь мы по логике подошли к теме восполнения минерально-сырьевых запасов, необходимых для дальнейшего развития системообразующей отрасли Рудного Алтая.

В регионе побывали представители руководства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Вопросы рационального использования недр, которые являются достоянием народа, обсудили на встрече с местными специалистами.

– У нас в стране порядка 2,5 тысячи субъектов недропользования по добыче полезных ископаемых, – отметил вице-министр Иран Шархан. – В Восточном Казахстане их около 250. Имеются разнонаправленные сферы, которые нужно развивать. В предстоящем году нас ожидает большая работа в части изменения законодательства о недрах и недропользовании.

В частности, он сообщил, что в 2017 году проведена реформа недропользования, за основу взята передовая зарубежная модель. Между тем, имеется большой фронт работы, который необходимо осваивать сообща, в чём будут полезны прямые диалоги с недропользователями. В числе первостепенных задач внедрение цифровизации, оптимальных форматов взаимодействия с представителями важной отрасли. При этом отмечено, что опыт региона будет востребован для решения приоритетных и перспективных задач.

Подобные вопросы также рассмотрены во время встреч с представителями руководства Министерства торговли и интеграции РК и специалистами сферы АПК. Добавим, что сельское хозяйство ВКО является вторым несущим крылом экономики региона. Привлекательность его состоит в том, что в отличие от минерального сырья, запасы которого неизбежно могут с годами истощаться, сельхозпродукция имеет возобновляемый характер. Причём, после глубокой переработки она обеспечивает высокую добавленную стоимость и выход на экспорт в зарубежные страны, принося твёрдый валютный доход.

Для реального сектора экономики сегодня ключевое значение имеет освоение современных технологических переделов с выпуском конечной продукции высокой степени сложности и готовности. По оценке специалистов и экспертов, для этого необходимы инвестиции в сферу геологии, металлургии, переработки сельхозсырья, наукоёмкие и капиталоёмкие проекты, а также в сектор несырьевой креативной индустрии. В том числе, процессы цифровизации, роботизации, искусственного интеллекта, человеческий капитал, что котируется иногда несравненно выше, чем даже материальные или финансовые активы.

Если говорить языком шахмат, то каждый регион в своём распоряжении имеет свои влиятельные фигуры, которые могут в любой момент сделать сильные ходы и пользоваться преимуществами в интересах экономики, повышения качества жизни населения на ближнюю и дальнюю перспективу. Сегодня есть реальные признаки, что расстановка фигур и акцентов, приоритетов производится оптимальным образом, как сверка часов в отраслях экономики.

Таир Сапаргалиев