Сверху видно всё 

По информации областного Управления земельных отношений, космический мониторинг выявил в регионе нерациональное использование более 66 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Технологии космического мониторинга позволяют эффективно отслеживать различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Съёмки из космоса обеспечивают проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, выполнение оперативного контроля состояния посевов на различных стадиях, а также позволяют выявлять процессы деградации земельных ресурсов, определять потенциальные угрозы для посевов, решать многие другие задачи агропромышленного комплекса.

В 2020 году, по информации областного Управления земельных отношений, цифровой космический мониторинг сельхозземель в регионе проводился в пилотном режиме.

В настоящее время в Восточном Казахстане зарегистрировано 17103 действующих сельхозформирования, занимающих земли площадью 11,8 млн га, из них 1,5 млн га – пашни, 9,5 млн га – пастбища.

Космический мониторинг проводился на основании анализа данных дистанционного зондирования, индекса вегетации, рельефа, осадков, влажности почвы, сведений о севооборотах и зарегистрированных сельскохозяйственных животных.

– Современные технологии позволяют усилить контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения. Посредством специального веб-портала выявлены земли или участки, которые используются с нарушением законодательства. В отношении недобросовестных землепользователей предусмотрены меры экономического воздействия путём увеличения налоговой ставки в двадцать раз, – сообщили в Управлении земельных отношений.

Результаты космического наблюдения позволили сформировать реестр недобросовестных землепользователей, которые не используют предоставленные им пахотные и пастбищные угодья. Так, 61,9 тыс. га неиспользуемой пашни выявлено у 723 субъектов агропромышленного комплекса, 4784,3 тыс. га неиспользуемых и нерационально используемых пастбищ – у 5974 субъектов.

Исполнительными органами городов и районов направлено более четырёх тысяч уведомлений сельхозпредприятиям области о необходимости использования земель. С уведомлениями аграрии могут ознакомиться в личном кабинете на веб-портале Qoldau.kz. В случае несогласия с фактами, указанными в уведомлении, или при намерениях в дальнейшем использовать предоставленные земли предусмотрена функция обратной связи. То есть землепользователи, не выходя из дома, могут уведомить местные исполнительные органы о дальнейших планах по освоению и использованию земель.

Напомним, в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученном в Послании народу Казахстана в сентябре 2019 года, в части вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в производственную деятельность с усилением соответствующих механизмов по их изъятию, разработан проект закона по вопросам совершенствования государственного контроля за использованием и охраной земель.

Он предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до года, автоматизацию процесса бесконтактного контроля с использованием данных дистанционного зондирования земли с применением цифровых технологий, возврат неиспользуемых сельхозземель в судебном порядке на основании данных космического мониторинга.

Специалисты Управления земельных отношений отмечают, что теперь благодаря применению космического мониторинга ни один нерадивый землепользователь не останется незамеченным.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анары Муратовой