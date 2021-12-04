Сваи «шагают», строится мост

«Рудный Алтай» продолжает знакомить своих читателей с ходом реализации крупнейшего проекта в регионе – строительством моста через Бухтарминское водохранилище.

Напомним, в судьбе этого проекта принял личное участие Президент страны Касым-Жомарт Токаев: по поручению Главы государства началось строительство стратегического объекта.

С каждым приездом на стройплощадку нельзя не заметить новые и новые дополнения инфраструктуры на берегу. Теперь появились и первые пролёты технологического моста.

Опоры в виде толстых труб диаметром 1200 сантиметров «зашагали» через водное пространство в сторону противоположного берега. На опоры легли металлические составные элементы, бетонные плиты, и вот уже порядка сотни метров технологического моста готовы к эксплуатации. На конструкции находятся и работают два крана. Один из них – для действий с вибропогружателем. С помощью него опоры-сваи забиваются в дно водохранилища до проектной отметки. По ходу этих операций производится наращивание опор методом сварки. В функции второго крана входит подача опор к первому крану.

По информации начальника строительства Нигматуллы Абдулхакова, после того, как технологический мост продвинется вперёд ещё на несколько пролётов, приступят к строительству основного моста. Согласно технологии, вначале возводится площадка в виде островка, на котором будет стоять буровая установка. В пробуренные в дне ниши вставляются опоры диаметром 1420 сантиметров и далее забиваются в дно водохранилища до проектной отметки.

Полость опоры в ходе погружения забивается донным грунтом. С помощью специальной машины опоры очищаются для дальнейшего производства подводного бетонирования. До этого, в очищенной полости каждой опоры устанавливается металлический каркас. Затем идёт в ход бетон. После завершения мостового пролёта площадка-островок перемещается вперёд, и всё повторяется.

Кстати, по информации начальника строительства, работы по возведению моста, в том числе бетонные, будут вестись и зимой. На берегу стоят в полной готовности сразу два бетонных завода. Первый из них является основным и способен выдавать за одну смену до 1,5 тысячи кубометров бетона. Мощность второго, запасного, который будет включён в работу в случае непредвиденной остановки первого завода, составляет 1000 кубов бетона в смену.

Интересная деталь: вода при изготовлении бетона будет подаваться в технологическую систему подогретой до +60 градусов Цельсия. На выходе температура готового бетона должна составлять плюс 15–16 градусов Цельсия. Для этого рядом с производственным объектом установлены ёмкости для воды с подогревом, системой подачи в смесительные ёмкости и циркуляцией. Но и это еще не всё: подогреваться будет в зимнее время инертный материал – песок, который используется при изготовлении бетона. Для этого построен специальный ангар с подогревом для хранения песка. Тепло в объект будет подавать небольшая котельная на угле.

– Нам нужен бетон очень высокого качества, – разъясняет Нигматулла Абдулхаков. – Поэтому требуется выдержать все технологические стандарты. Заливать опоры будем и зимой. Приостановка возможна, если температура опустится до минус 20 градусов. Переждём холод и продолжим работу.

Рядом с заводом можно увидеть большую насыпь песка. Как выяснилось, его привезли из отдалённого от этой точки села Боран. Казалось, можно найти песчаный карьер и поближе, однако именно борановский песок отвечает по своей морозостойкости, зерновому составу необходимым параметрам. Неподалёку ещё одна насыпь со щебнем. Его путь оказался ещё более долгим – завозили из Усть-Каменогорска. На этой же площадке ведётся очистка песка от лишних примесей.

С началом холодов в городке мостостроителей, который вырос на берегу примерно за 10 месяцев, заработали котельные. Теплом обеспечены, кроме названных производственных объектов, общежитие и столовая. В настоящее время в городке проживает около 60 специалистов. Работа ведётся вахтовым методом.

– Смена вахт происходит каждые 20 дней, – говорит Нигматулла Абдуллаевич. – Все специалисты у нас взаимозаменяемы. Поэтому простоев в работе избегаем. Зима для строительства моста – не помеха. Не останавливаемся мы ни в праздники, ни в выходные дни.

Высокая ответственность мостостроителей заслуживает признания. К объекту приковано внимание не только высшего руководства страны, региона, но и сотен, тысяч простых граждан из множества городов и весей Казахстана. Поэтому опоры моста продолжат «шагать» через рукотворное море безостановочно.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район