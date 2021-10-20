Существенная поддержка для бизнеса

В Восточно-Казахстанской области первый льготный кредит от МФО «Oskemen-Atameken» получил индивидуальный предприниматель из города Риддера Николай Поспелов. Выпускник проекта «Бастау Бизнес» занимается разведением крупного рогатого скота. У него имеется земельный участок, кошара, трактор и 39 голов КРС.

– Для того чтобы более эффективно осуществлять кормозаготовку, скашивать траву на силос, предпринимателю необходимо приобрести прицепной силосоуборочный комбайн. На эти цели он оформил кредит в нашем МФО в размере 3,5 млн тенге. В качестве залога Николай Александрович выставил свою двухкомнатную квартиру в Риддере, – рассказал кредитный менеджер МФО «Oskemen-Atameken» Максат Сарсенбаев.

Николай Поспелов юрист по образованию, долгое время работал проходчиком в РГОК ТОО «Казцинк». В 2014 году решил попробовать свои силы в предпринимательстве, для этого прошёл несколько различных курсов по ведению бизнеса, в том числе в рамках проекта «Бастау Бизнес». Приобрёл несколько десятков голов крупного рогатого скота и вплотную занялся животноводством, создав два рабочих места.

– С помощью силосоуборочного комбайна буду заготавливать корма. Если дело пойдет хорошо, будем дополнительно продавать силос желающим. Но это конкурентный рынок, так что прогнозировать здесь дело неблагодарное. В планах у меня расширить земельные угодья и увеличить поголовье скота, – поделился предприниматель.

Напомним, ТОО «МФО «Oskemen-Atameken» образовано в мае 2021 года при 51% участии Палаты предпринимателей ВКО и 49% участии акимата Восточно-Казахстанской области. Главная цель – обеспечение льготными заёмными средствами выпускников проекта «Бастау Бизнес». Микрокредитование осуществляется согласно Постановлению Правительства №382 от 4 июня 2021 года.

– Наша микрофинансовая организация предлагает микрокредиты сроком до пяти лет, а для проектов по животноводству – до семи лет. Максимальная сумма кредита в сельских насёленных пунктах составляет 7,3 млн тенге, льготный период выплаты основного долга – до 12 месяцев, ставка вознаграждения – шесть процентов годовых. Мы не используем какие-либо субсидии и другие дополнительные инструменты, поскольку они могут нести определённые риски для заёмщиков. Также мы не взимаем никаких комиссий, – напомнил директор МФО «Oskemen-Atameken» Олжас Кабышев.

Оценку залогового имущества производят независимые оценщики, а решения по микрокредитованию проектов принимает кредитный комитет МФО. В том случае, если сумма займа превышает пять млн тенге, решение по кредиту принимает Общественный совет в составе сотрудников МФО, представителей местных исполнительных органов и бизнес-сообщества.

– Для получения подробной информации о микрокредитовании выпускники «Бастау Бизнес» могут обратиться в филиалы Палаты предпринимателей ВКО по месту регистрации своего бизнеса. Наши директора филиалов и консультанты центров поддержки предпринимателей помогут заёмщикам подготовить пакет документов и будут сопровождать их проекты вплоть до получения кредита, а затем будут осуществлять мониторинг освоения полученных средств, – пояснил Олжас Кабышев.

Дана Нагиева

Фото предоставлено ПП ВКО