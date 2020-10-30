Супергерои нашего времени 

Спасатели Восточно-Казахстанской области – настоящие супергерои. Они не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и дня не могут прожить без доброго дела.

Так, в Риддере пожарный вернул хозяину сгоревшей бани полмиллиона тенге.

22 октября на пульт дежурного СПЧ-1 Риддера поступило тревожное сообщение, что на улице Заречной загорелась баня и есть угроза распространения огня на строения, находящиеся поблизости.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы. В этот момент огонь перекинулся на крышу жилого дома. Спустя час пожарным удалось его ликвидировать – они спасли дом. Баня, к сожалению, полностью выгорела. При разборе сгоревших конструкций старший лейтенант гражданской защиты Юрий Коробейников обнаружил слегка обгоревшее мужское портмоне с документами и крупной суммой денег – 500 тысяч тенге. Находку он вернул хозяину дома.

Ещё один добрый поступок совершили огнеборцы Усть-Каменогорска – при пожаре в квартире они спасли кота.

Из-за перегрузки электросети в квартире на улице Михаэлиса произошло возгорание. Хозяев дома не оказалось, о пожаре сообщили соседи.

Прибывшие спасатели ликвидировали огонь и одновременно эвакуировали шестерых жителей, в том числе одного ребёнка, поскольку дым распространился на весь подъезд. К счастью, удалось обойтись без серьёзного ущерба имуществу.

Также во время тушения пожарные спасли пушистого питомца хозяев – кота Шило.