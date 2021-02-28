Султан среди поэтов 

Выставка произведений и книг об известном тюркском поэте Алишере Навои проходит в Усть-Каменогорске.

В этом году исполняется 580 лет со дня рождения тюркского поэта, суфия, государственного деятеля, мецената Алишера Навои.

Низомиддин Мир Алишер (имя при рождении) родился 9 февраля 1441 года в семье Гиясаддина Кичкине, чиновника, чей дом посещали видные деятели философской мысли и искусства того времени. Дядя по матери Мир Алишера – Мир Саид – был поэтом; второй дядя – Мухаммад Али – был известен как музыкант и каллиграф, писал стихи под псевдонимом Гариби. Двоюродный брат Алишера, Саид-ака Хайдар, носил поэтическое прозвище Сабухи. Таким образом, мальчику уже с раннего детства приходилось постоянно слышать мелодию стихов, и многое из услышанного удерживала его детская память.

Главные свои произведения он создал под псевдонимом Навои (мелодичный) на литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное влияние. А под псевдонимом Фани (бренный) писал на персидском. Творчество Мир Алишера дало мощный стимул развитию литературы на тюркских языках.

Перу Навои принадлежат более трёх тысяч газелей (лирических стихотворений). Эти произведения в дальнейшем поэт объединил в диваны (специальные сборники). Наибольшую популярность заслужила «Хамса» (которую ещё называют «Пятерицей»), состоящая из пяти поэм – это произведение является данью уважения Низами Гянджеви, персидскому поэту, написавшему свою «Пятерицу» за несколько веков до Алишера. В неё вошли поэмы «Лейли и Меджнун», «Семь планет», «Фархад и Ширин», «Стена Искандера», «Смятение праведных». Все части «Пятерицы» были написаны в разное время.

После «Пятерицы» литератор занялся историческими и биографическими трудами. Он стал автором «Истории пророков и мудрецов», «Истории иранских царей», «Истории правителей Аджама», написал «Пятерицу смятенных», биографическую книгу о своём наставнике Джами.

Его сборник «Сокровища мысли» создан из четырёх циклов – «Чудеса детства», «Редкость юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Здесь более 2600 газелей, представляющих яркий образец лирики выдающегося поэта, много цитат, афоризмов, крылатых выражений. Навои умел облекать мудрые мысли в яркие, незабываемые образы.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени

А. С. Пушкина проходит выставка книг и произведений об Алишере Навои «Султан среди поэтов».

Творчество Алишера Навои значительно повлияло на развитие литературы на тюркских языках. Газели Навои кратки, но удивительно образны. Таким же прекрасным языком поэт творил и на фарси. Он создал три сборника стихов на этом языке – «Диван Фани», «Шесть необходимостей», «Четыре сезона года». Навои завершил свою творческую деятельность двумя произведениями – поэмой «Язык птиц» (1499) и трактатом «Возлюбленный сердец» (1500). На выставке представлены произведения на казахском и русском языках, работы учёных, биография, переводы.

– Мы постарались подобрать книги так, чтобы можно было узнать о жизни и творчестве поэта и представить его с разных сторон – с точки зрения влияния на эпоху, деятельность не только творческую – как поэта и философа, но и практическую – как государственного деятеля и человека, занимавшегося благотворительностью. Абай Кунанбайулы переводил сочинения Навои, – рассказывает библиотекарь читального зала Юлия Сачкова.

Действительно, в научном сборнике «Абай и Навои» включены исследования литературоведов Казахстана, Татарстана и Узбекистана, авторами которых раскрыт вклад выдающихся поэтов-гуманистов, мыслителей своих народов в национальные литературы и мировой литературный процесс. Особое внимание уделено проблемам восприятия их творчества, аспектам художественного перевода произведений поэтов-классиков на многие языки мира. Художественный перевод рассматривается как фактор взаимодействия культур и литератур.

Отметим, что помимо творческой деятельности Навои также занимался высокодуховным и интеллектуальным развитием – оказывал протекцию и материально поддерживал учёных, мыслителей, художников, музыкантов, поэтов и каллиграфов. Также он был соратником, визирем и эмиром султана Хусейна Байкара.

Выставка расположена в читальном зале на втором этаже. Отметим, что часть представленных книг есть в оцифрованном виде на сайте библиотеки.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева