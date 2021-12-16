Судьбоносные законы Независимости

Каждый закон, принятый депутатами Парламента, утверждённый Президентом, имеет стратегическое значение и направлен на достижение социально-политической стабильности и положительной динамики развития Республики Казахстан. Но некоторые из них хочется отметить особо, как поворотные в истории нашего независимого молодого государства.

Так, последнее десятилетие XX века ознаменовалось событием, ставшим судьбоносным для нашей страны. 16 декабря 1991 года

Нурсултан Назарбаев подписал исторический для миллионов граждан Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Тогда можно было только предполагать, какими подчас непростыми будут принимаемые решения, так необходимые для создания демократического государства, реализующего права и свободы личности, обеспечивающие территориальную целостность, самостоятельность в осуществлении внутренней и внешней политики, в признании государствами и международными организациями суверенитета Республики Казахстан.

Но уже тогда было понимание верности этих решений. 108 государств признали Независимость Казахстана, 70 – установили дипломатические отношения, недавно созданное государство стало членом ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО, крупнейших финансовых институтов.

Для защиты территориальной целостности и её неприкосновенности указом Главы государства 7 мая 1992 года созданы самостоятельные Вооружённые силы РК.

Атрибутами, олицетворяющими суверенитет и ценностные приоритеты страны, её приверженности общечеловеческим ценностям, открытости всем странам мира для партнёрства и сотрудничества становятся государственные символы. 4 июня 1992 года Первый Президент РК подписал Законы «О Государственном флаге Республики Казахстан», «О Государственном гербе Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна Республики Казахстан».

В те годы молодая страна всё ещё живет по Конституции 1978 года, согласно которой над системой органов власти и управления стоит Коммунистическая партия Казахской ССР. 28 января 1993 года принята первая Конституция Республики Казахстан, окончательно утвердившая правовые нормы, узаконенные с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета. Именно этим документом закреплено признание Президента Главой государства, органов суда, официально утверждён статус государственного языка.

Защита суверенитета, целостность, неделимость и неприкосновенность территории нашли своё отражение в статьях Закона «О государственной границе Республики Казахстан» от 26 февраля 1993 года.

В ноябре того же года была введена в обращение национальная валюта.

Придерживаясь курса развития демократического и правового государства, 30 августа 1995 года на общереспубликанском референдуме была принята новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая нашу страну демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

В истории Казахстана начал формироваться профессиональный двухпалатный Парламент, выборы в Сенат и Мажилис Парламента первого созыва состоялись 9 декабря 1995 года.

В том же году, 1 марта, был создан уникальный институт по гармонизации межэтнических отношений – Ассамблея народов Казахстана, позже, в 2007 году, переименованный в Ассамблею народа Казахстана, обеспечивающий в стране межнациональное согласие, взаимоуважение и толерантность, сохранение традиций, культуры и языка различных нацио-

нальностей.

На международной арене Казахстану отводится определённая роль в политической, экономической, культурной и социальной сферах мирового пространства. И центром притяжения становится новая столица. В июле 1994 года постановлением Верховного Совета Казахстана вынесено решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Это знаковое событие сыграло одну из главных ролей в создании имиджа нового независимого государства в достижении поставленных целей в сфере внутренней и внешней политики. В 1998 году, после переименования, столица Астана была представлена международному сообществу. 23 марта 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

Особо важным событием для укрепления Независимости страны послужило закрытие Семипалатинского испытательного полигона. Ещё в 1989 году было создано движение «Невада – Семипалатинск», объединившее жертв ядерных испытаний по всему миру. 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева Семипалатинский ядерный полигон был закрыт. В течение 30 лет суверенный Казахстан ведёт открытый диалог о нераспространении ядерного оружия по всему миру.

Текущий год – юбилейный для нашей страны, пройден славный 30-летний путь мира и согласия, единства и созидания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: «Мы строим справедливое общество и эффективное государство. Руководствуясь принципами справедливости во всех наших делах, мы без сомнений добьёмся поставленных целей. Без повышения качества жизни людей гордиться достижениями и международными успехами нашей страны излишне. Все граждане должны ощущать реальные блага от экономического развития».

Так пусть каждый казахстанец, где бы он ни находился – на своей родной земле или в различных уголках мира – гордится своей страной, своей историей, своими достижениями во благо великого и независимого государства. Благополучия и процветания нашей многонациональной родине – Республике Казахстан!

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета

по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

Фото из архива редакции