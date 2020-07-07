Судьбоносные решения

Страницы истории

1991 год

29 августа Указом Первого Президента РК закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Напомним, по инициативе Казахстана ООН объявила 29 августа Днём международных действий против ядерных испытаний.

2 октября был совершен полет в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова.

1 декабря проведены первые в истории страны всенародные выборы президента республики. В результате Нурсултан Назарбаев получил 98,78 процента голосов.

10 декабря принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

16 декабря принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».Судьбоносные решения

1992 год

2 января Казахстан стал членом ОБСЕ.

2 марта Республика Казахстан вступила в ООН.

4 июня Первый Президент РК подписал законы «О Государственном флаге Республики Казахстан», «О Государственном гербе Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна Республики Казахстан».

18 октября в Алма-Ате открылся первый Всемирный конгресс духовного согласия, с участием представителей мировых религиозных конфессий США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Индии, государств СНГ.

1993 год

28 января принята первая Конституция Республики Казахстан.

10 марта обнародована Национальная программа разгосударствления и приватизации на 1993–1995 годы.

15 ноября национальную валюту – тенге ввели в обращение.Судьбоносные решения

1994 год

27 мая Казахстан, подписав рамочный документ, стал 19-м государством-участником программы НАТО «Партнерство во имя мира».

6 июля принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

1995 год

1 марта по инициативе  Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана, цель которой заключается в обеспечении общественно-политического согласия в стране.

29 апреля в Казахстане провели республиканский референдум о продлении срока полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года. В пользу этого решения высказалось 95,46 процента избирателей.Судьбоносные решения

В июле в Казахстане был зарегистрирован первый Казахстанский добровольный пенсионный фонд.

30 августа на всенародном референдуме была принята действующая Конституция.

1996 год

3 апреля граждане Казахстана казахской национальности получили возможность привести написание своих фамилий и отчеств в соответствие с исторически сложившимися народными традициями.

20 августа создана авиакомпания «Эйр Казахстан».

1997 год

10 октября Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

20 октября Указом Президента город Акмола объявлен столицей Казахстана.

1998 год

C 1 января все работающие граждане страны в обязательном порядке отчисляют десять процентов своих доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные счета.

5 июля в Акмоле Нурсултаном Назарбаевым и первым президентом России Борисом Ельциным был подписан Договор о Вечной дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Россией.Судьбоносные решения

1999 год

Введена система Единого национального тестирования для абитуриентов вузов.

Столица Казахстана была удостоена награды ЮНЕСКО «Город мира». Она присваивается новым городам планеты, которые за короткий срок достигли больших результатов в социально-экономическом, политическом и культурном развитии.

10 января состоялись вторые всенародные выборы в Казахстане. Они были внеочередными. Нурсултан Назарбаев вновь избран Президентом Республики Казахстан на новый семилетний срок, получив 79,78 процента голосов казахстанцев.

С 25 февраля по 4 марта проведена первая после обретения независимости перепись населения Республики Казахстан. Численность населения составила 14 953,1 тыс. человек.

2000 год

30 июня Казахстан запустил крупнейший проект – Кашаганское месторождение нефти и газа.

10 октября в Астане главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества.

2001 год

Рост ВВП составил 9,6 процента, промышленного производства – 14,6 процента. Инвестиции в основной капитал выросли на 29,4 процента, объем грузоперевозок – на 13,3 процента. Инфляция составила менее 10 процентов.

Состоялся визит Папы Римского Иоанна Павла II в Астану. На встречу с ним в Казахстан прибыло около 300 тысяч католиков из разных стран мира.

7 сентября прошел 1-й  Конгресс молодежи Казахстана в Актау.

2002 год

Первые поезда «Тальго» начали курсировать между Шымкентом и Алматы.

Единая валюта Европы вошла в обращение, и крупные казахстанские банки сразу же привезли первые партии банкнот в Казахстан.

Казахстан вступил в UEFA.

20 февраля был подписан указ об образовании ЗАО «НК «КазМунайГаз» путем слияния ЗАО «ННК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа».

В апреле состоялся I Евразийский медиафорум в Алматы.

4 июня в Алматы прошел первый Саммит СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), в котором приняли участие шестнадцать государств-членов, десять стран и организаций.

30 августа воздвигнут монумент «Байтерек».

2003 год

23-24 сентября в Астане состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. С тех пор он проводится регулярно и является общепризнанной эффективной площадкой для межконфессионального и межцивилизационного диалога.

2004 год

В мае в ходе государственного визита Президента РК
Нурсултана Назарбаева в КНР подписано Соглашение о строительстве нефтепровода Атасу – Алашанькоу.Судьбоносные решения

На летних Олимпийских играх в Афинах Казахстан завоевал восемь медалей, одна из них – высшей пробы. Героем страны стал боксер из Тараза Бахтияр Артаев. Кроме того, казахстанскому спортсмену вручили Кубок Вэла Баркера как лучшему боксеру на Олимпиаде.

24 декабря официально презентована Акорда.

2005 год

4 декабря состоялись выборы Президента РК, в которых приняло участие пять кандидатов. Победу одержал Нурсултан
Назарбаев, переизбранный на новый семилетний срок с 91,15 процента голосов.

 

 

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