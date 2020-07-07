Судьбоносные решения

1991 год

29 августа Указом Первого Президента РК закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Напомним, по инициативе Казахстана ООН объявила 29 августа Днём международных действий против ядерных испытаний.

2 октября был совершен полет в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова.

1 декабря проведены первые в истории страны всенародные выборы президента республики. В результате Нурсултан Назарбаев получил 98,78 процента голосов.

10 декабря принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

16 декабря принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

1992 год

2 января Казахстан стал членом ОБСЕ.

2 марта Республика Казахстан вступила в ООН.

4 июня Первый Президент РК подписал законы «О Государственном флаге Республики Казахстан», «О Государственном гербе Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна Республики Казахстан».

18 октября в Алма-Ате открылся первый Всемирный конгресс духовного согласия, с участием представителей мировых религиозных конфессий США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Индии, государств СНГ.

1993 год

28 января принята первая Конституция Республики Казахстан.

10 марта обнародована Национальная программа разгосударствления и приватизации на 1993–1995 годы.

15 ноября национальную валюту – тенге ввели в обращение.

1994 год

27 мая Казахстан, подписав рамочный документ, стал 19-м государством-участником программы НАТО «Партнерство во имя мира».

6 июля принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

1995 год

1 марта по инициативе Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана, цель которой заключается в обеспечении общественно-политического согласия в стране.

29 апреля в Казахстане провели республиканский референдум о продлении срока полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года. В пользу этого решения высказалось 95,46 процента избирателей.

В июле в Казахстане был зарегистрирован первый Казахстанский добровольный пенсионный фонд.

30 августа на всенародном референдуме была принята действующая Конституция.

1996 год

3 апреля граждане Казахстана казахской национальности получили возможность привести написание своих фамилий и отчеств в соответствие с исторически сложившимися народными традициями.

20 августа создана авиакомпания «Эйр Казахстан».

1997 год

10 октября Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

20 октября Указом Президента город Акмола объявлен столицей Казахстана.

1998 год

C 1 января все работающие граждане страны в обязательном порядке отчисляют десять процентов своих доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные счета.

5 июля в Акмоле Нурсултаном Назарбаевым и первым президентом России Борисом Ельциным был подписан Договор о Вечной дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Россией.

1999 год

Введена система Единого национального тестирования для абитуриентов вузов.

Столица Казахстана была удостоена награды ЮНЕСКО «Город мира». Она присваивается новым городам планеты, которые за короткий срок достигли больших результатов в социально-экономическом, политическом и культурном развитии.

10 января состоялись вторые всенародные выборы в Казахстане. Они были внеочередными. Нурсултан Назарбаев вновь избран Президентом Республики Казахстан на новый семилетний срок, получив 79,78 процента голосов казахстанцев.

С 25 февраля по 4 марта проведена первая после обретения независимости перепись населения Республики Казахстан. Численность населения составила 14 953,1 тыс. человек.

2000 год

30 июня Казахстан запустил крупнейший проект – Кашаганское месторождение нефти и газа.

10 октября в Астане главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества.

2001 год

Рост ВВП составил 9,6 процента, промышленного производства – 14,6 процента. Инвестиции в основной капитал выросли на 29,4 процента, объем грузоперевозок – на 13,3 процента. Инфляция составила менее 10 процентов.

Состоялся визит Папы Римского Иоанна Павла II в Астану. На встречу с ним в Казахстан прибыло около 300 тысяч католиков из разных стран мира.

7 сентября прошел 1-й Конгресс молодежи Казахстана в Актау.

2002 год

Первые поезда «Тальго» начали курсировать между Шымкентом и Алматы.

Единая валюта Европы вошла в обращение, и крупные казахстанские банки сразу же привезли первые партии банкнот в Казахстан.

Казахстан вступил в UEFA.

20 февраля был подписан указ об образовании ЗАО «НК «КазМунайГаз» путем слияния ЗАО «ННК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа».

В апреле состоялся I Евразийский медиафорум в Алматы.

4 июня в Алматы прошел первый Саммит СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), в котором приняли участие шестнадцать государств-членов, десять стран и организаций.

30 августа воздвигнут монумент «Байтерек».

2003 год

23-24 сентября в Астане состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. С тех пор он проводится регулярно и является общепризнанной эффективной площадкой для межконфессионального и межцивилизационного диалога.

2004 год

В мае в ходе государственного визита Президента РК

Нурсултана Назарбаева в КНР подписано Соглашение о строительстве нефтепровода Атасу – Алашанькоу.

На летних Олимпийских играх в Афинах Казахстан завоевал восемь медалей, одна из них – высшей пробы. Героем страны стал боксер из Тараза Бахтияр Артаев. Кроме того, казахстанскому спортсмену вручили Кубок Вэла Баркера как лучшему боксеру на Олимпиаде.

24 декабря официально презентована Акорда.

2005 год

4 декабря состоялись выборы Президента РК, в которых приняло участие пять кандидатов. Победу одержал Нурсултан

Назарбаев, переизбранный на новый семилетний срок с 91,15 процента голосов.