Судьбоносные решения

2006 год

По инициативе Первого Президента был принят новый Гимн Республики Казахстан. Им стала популярная песня «Менiң Қазақстаным» (музыка композитора Шамши Калдаякова на слова Жумекена Нажимеденова), написанная еще в 1956 году. Поправки в текст внесены Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

2007 год

4 июня был принят Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан».

2008 год

6 июля установлен новый государственный праздник – День столицы.

2009 год

9 октября введен запрет на курение в общественных местах, продажу и употребление алкоголя лицам до 21 года, запрет на реализацию табачных изделий молодым людям, не достигшим 18 лет.

2010 год

1 января начал действовать Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси.

16 апреля Казахстан в тесном сотрудничестве с США и Россией спасли от гражданской войны Кыргызстан.

1-2 декабря в Астане проходил саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мероприятии приняли участие 28 глав государств: 27 президентов и председатель президиума Боснии и Герцеговины, десять глав правительств, государственный секретарь Ватикана, федеральный канцлер ФРГ, государственный министр Монако.

2011 год

В январе-феврале в Астане и Алматы состоялись VII зимние Азиатские игры. Церемония открытия соревнований прошла 30 января в Астане, а закрытие турнира –

6 февраля в Алматы. Казахстан завоевал 70 медалей, в том числе 32 золотых.

3 апреля на внеочередных выборах Нурсултан Назарбаев был переизбран Президентом страны на четвертый срок. Он набрал 95,55 процента голосов.

2012 год

Казахстан вошел в число 50 конкурентоспособных стран мира в глобальном отчете Всемирного экономического форума 2013-2014 года.

14 декабря страна досрочно реализовала все поставленные задачи, которые были заложены в Стратегии «Казахстан-2030». Также в декабре в Послании Главы государства народу страны была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года.

2013 год

26-27 февраля в Алматы прошли первые переговоры по иранской ядерной программе, в которых приняли участие пять постоянных членов-государств ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), а также представители Ирана, Германии и стран ЕС. Казахстан в переговорах не участвовал, выступая в качестве модератора.

5-6 апреля в Алматы состоялся очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями группы Е3+3 (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном.

2014 год

29 мая в Астане был подписан договор о создании Евразийского экономического союза.

2015 год

Казахстанец Айдын Аимбетов совершил полет в космос.

26 апреля на внеочередных выборах президента республики Нурсултан Назарбаев заручился поддержкой 97,75 процента избирателей.

30 ноября Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой организации.

7 декабря по инициативе Казахстана Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

2016 год

27-28 февраля в Алматы прошли зимние этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

6-21 августа в Астане прошло мировое первенство по боксу среди женщин.

2017 год

Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН до 2019 года.

С января Казахстан становится площадкой для мирного урегулирования межсирийского конфликта. За полтора года в Астане состоялось девять раундов с участием правительства Сирии, ООН и представителей сирийской вооруженной оппозиции.

С 29 января по 8 февраля в Алматы проходит зимняя Универсиада-2017. Участниками торжественной церемонии открытия стали представители 57 стран.

С 10 июня по 10 сентября в Астане прошла международная специализированная выставка EXPO.

2018 год

С июля начал свою работу созданный по инициативе Главы государства Международный финансовый центр «Астана», расположенный в выставочном комплексе

ЭКСПО.

25 ноября Казахстан впервые принял участие в песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2018».

2019 год

19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев.

20 марта состоялась инаугурация Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

23 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

9 июня прошли выборы президента стр