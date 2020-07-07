Судьбоносные решения

Страницы истории

2006 год

По инициативе Первого Президента был принят новый Гимн Республики Казахстан. Им стала популярная песня «Менiң Қазақстаным» (музыка композитора Шамши Калдаякова на слова Жумекена Нажимеденова), написанная еще в 1956 году. Поправки в текст внесены Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.Судьбоносные решения

2007 год

4 июня был принят Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан».

2008 год

6 июля установлен новый государственный праздник – День столицы.

2009 год

9 октября введен запрет на курение в общественных местах, продажу и употребление алкоголя лицам до 21 года, запрет на реализацию табачных изделий молодым людям, не достигшим 18 лет.

2010 год

1 января начал действовать Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси.

16 апреля Казахстан в тесном сотрудничестве с США и Россией спасли от гражданской войны Кыргызстан.

1-2 декабря в Астане проходил саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мероприятии приняли участие 28 глав государств: 27 президентов и председатель президиума Боснии и Герцеговины, десять глав правительств, государственный секретарь Ватикана, федеральный канцлер ФРГ, государственный министр Монако. Судьбоносные решения

2011 год

В январе-феврале в Астане и Алматы состоялись VII зимние Азиатские игры. Церемония открытия соревнований прошла 30 января в Астане, а закрытие турнира –
6 февраля в Алматы. Казахстан завоевал 70 медалей, в том числе 32 золотых.

3 апреля на внеочередных выборах Нурсултан Назарбаев был переизбран Президентом страны на четвертый срок. Он набрал 95,55 процента голосов.

2012 год

Казахстан вошел в число 50 конкурентоспособных стран мира в глобальном отчете Всемирного экономического форума 2013-2014 года.

14 декабря страна досрочно реализовала все поставленные задачи, которые были заложены в Стратегии «Казахстан-2030». Также в декабре в Послании Главы государства народу страны была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года.

2013 год

26-27 февраля в Алматы прошли первые переговоры по иранской ядерной программе, в которых приняли участие пять постоянных членов-государств ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), а также представители Ирана, Германии и стран ЕС. Казахстан в переговорах не участвовал, выступая в качестве модератора.

5-6 апреля в Алматы состоялся очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями группы Е3+3 (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном.

2014 год

29 мая в Астане был подписан договор о создании Евразийского экономического союза.

2015 год

Казахстанец Айдын Аимбетов совершил полет в космос.

26 апреля на внеочередных выборах президента республики Нурсултан Назарбаев заручился поддержкой 97,75 процента избирателей.

30 ноября Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой организации.

7 декабря по инициативе Казахстана Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

2016 год

27-28 февраля в Алматы прошли зимние этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

6-21 августа в Астане прошло мировое первенство по боксу среди женщин.

2017 год

Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН до 2019 года.

С января Казахстан становится площадкой для мирного урегулирования межсирийского конфликта. За полтора года в Астане состоялось девять раундов с участием правительства Сирии, ООН и представителей сирийской вооруженной оппозиции.

С 29 января по 8 февраля в Алматы проходит зимняя Универсиада-2017. Участниками торжественной церемонии открытия стали представители 57 стран.

С 10 июня по 10 сентября в Астане прошла международная специализированная выставка EXPO.

2018 год

С июля начал свою работу созданный по инициативе Главы государства Международный финансовый центр «Астана», расположенный в выставочном комплексе
ЭКСПО.Судьбоносные решения

25 ноября Казахстан впервые принял участие в песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2018».

2019 год

19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев.

20 марта состоялась инаугурация Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

23 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

9 июня прошли выборы президента стр

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