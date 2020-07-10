Судьбоносная встреча

Восточноказахстанцы вспоминают о первой встрече с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

О встрече с Нурсултаном

Назарбаевым в рамках его рабочего визита в Серебрянск в 1992 году рассказал заместитель председателя Общественного совета Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров.

– В тот год мы встречали Елбасы в Серебрянске, показывали новое оборудование завода неорганических производств, – отметил Алдияр Аубакиров. – Стать Главой государства выпало в сложное время, но Нурсултан Абишевич как будто знал ответ на любой вопрос, знал, как решить проблемы. Президент сказал, что первым делом нужно обеспечить людей работой и поднять экономику, а уже после этого заниматься политикой. И это было верное решение.

По словам Алдияра Аубакирова, только прирожденный лидер мог вложить огромные силы в укрепление суверенитета страны, поднять на ноги экономику, сохранить межэтническое и межконфессиональное согласие в государстве и укрепить позиции Казахстана в мировом сообществе.

– То, что судьба нашего народа в сложный период была в руках Елбасы – великое счастье, – подчеркивает он. – Сильный и дальновидный политик, выдающийся стратег, завоевавший авторитет собственным честным трудом. Благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан начал процветать, решился ряд проблем, связанных с экономическими и политическими преобразованиями, мы достигли значительных успехов на пути построения демократического государства с рыночной экономикой.

По его мнению, благодаря выверенной политике Нурсултана Назарбаева в республике созданы равные возможности для всех граждан страны, независимо от национальности и

вероисповедания. Помимо этого, Казахстан добровольно отказался от третьего по размерам ядерного арсенала, закрыл Семипалатинский полигон и стал лидером ядерного разоружения во всём мире.

– Наше государство является региональным лидером Центральной Азии, авторитетным и полноправным участником внешнеполитических процессов. Елбасы создал первую в мире Ассамблею народа Казахстана. Благодаря программе «Рухани жаңғыру» мы возрождаем нашу национальную идентичность. Первого Президента страны можно с уверенностью назвать архитектором казахстанской модели государственности, – резюмировал Алдияр Аубакиров.

Марина Шевелева