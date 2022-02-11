Судьба даёт второй шанс?

45 лет назад в газете «Рудный Алтай» появилась статья «Усыновите моего Сашу…», в которой был рассказан случай, как ребёнка подкинули на железнодорожном вокзале случайной женщине. С тех пор минуло много лет, и теперь этот мальчик ищет свою биологическую мать. И наша газета постарается ему помочь в этих поисках.

В редакции раздался звонок. Ну что ж, дело обычное. Вот только история, которую рассказала Мария, позвонившая в Усть-Каменогорск из Минска, не обычна. Тяжело болен её свёкр. Он бывший военный, чья семья кочевала по гарнизонам практически по всем республикам Советского Союза. Были они и в Усть-Каменогорске, оттуда главу семейства отправили служить в Семипалатинск. Потом Украина, Беларусь… На пенсию он вышел в Минске, где и остался жить навсегда. И вот недавно, почувствовав, что серьёзно болен, мужчина решил снять тяжесть с души и раскрыть сыну семейную тайну. Их Дмитрий – мальчик усыновлённый. Взяли его из детского дома в Усть-Каменогорске. И история его появления в этом учреждении была настолько необычной, что в семье посчитали, что, возможно, в местной печати об этом случае когда-нибудь кто-нибудь писал. Вот так и пришла мысль обратиться в областную библиотеку им. А. С. Пушкина.

– К нам на днях позвонила женщина из Беларуси. Она рассказала, что её муж недавно узнал, что был усыновлён. Его отдала молодая мать случайной женщине на железнодорожном вокзале в Алтайском крае. А потом в сумке обнаружили записку, в которой мать признаётся, что за ребёнком не придёт и просит её не осуждать за этот поступок. Женщина, которой судьба доверила дитя, уехала в Усть-Каменогорск, где и сдала ребёнка в детский дом. Мария попросила нас поискать в архивах местной прессы, может быть, об этой истории остались какие-нибудь материалы. И мы нашли статью «Усыновите моего Сашу», опубликованную в «Рудном Алтае» 27 сентября 1977 года. В ней рассказывается очень похожая история, только имя супруга Марии не Александр, а Дмитрий, – рассказала руководитель Центра справочно-библиографической службы областной библиотеки им. А. С. Пушкина Меруерт Кемешева.

Вот что писала тогда корреспондент «Рудного Алтая» Н. Ударцева:

«Это случилось в субботу. Нерабочий день, но в управлении внутренних дел, как всегда, многолюдно, и две женщины, которые пошли туда, немного растерялись. На руках у одной из них был ребёнок.

– У кого тут спросить? Вот ребёночка сдать… – сказала она.

Такая необычная просьба взволновала всех присутствующих. Женщин окружили. Ребёнок внимательно и, казалось, пристально вглядывался в лица людей, серьёзно переводя глаза от одного на другого. В его взгляде затаились грусть и ожидание.

…Поезд шёл в Усть-Каменогорск. На одной из станций Алтайского края к женщине подошла молодая попутчица и попросила подержать ребёнка, а она, мол, сбегает за вещами. Положив рядом с малышом сумку с пелёнками, мамаша неторопливо ушла. Временная няня с удовольствием играла с мальчиком. Большеглазый бутуз всё понимал, у него уже и зубки режутся: наверное, месяцев восемь-девять прожил на земле.

Приближалось время отхода поезда, а мать всё не возвращалась. Но женщина была спокойна. Чтобы переменить ползунки ребёнку, открыла сумку и сразу увидела записку. Холодея от ужаса, прочитала: «Меня не ждите, я больше не приду. Усыновите моего сына Сашу, не обижайте его, он родился (число и месяц). Меня не осуждайте, так сложились обстоятельства». Подписи не было.

И приехал мальчик в наш город. В доме ребёнка, куда его поместили, к нему подошла молоденькая нянечка, улыбнулась и вдруг что-то изменилось в малыше: глазёнки заблестели, он весь просиял и потянулся к девушке. Наверное, принял её за мать. Крепко обняла, он всем тельцем прижался к ней и не хотел смотреть на других. Если кто-то пытался позвать к себе, малютка напряжённо замирал, уткнувшись лицом в плечо няни. Трудно было наблюдать эту сцену.

– Он у нас долго не задержится: его быстро усыновят, – сказала медсестра группы Бежинова. Она очень внимательно, по-матерински отнеслась к ребёнку.

Саша в надёжных руках. Государство о нём позаботится. Вырастят и воспитают его чужие, но неравнодушные люди. И не исключено, что мальчик обретёт новую семью, будут у него родители – добрые, любящие, заботливые, но может всё сложиться по-другому…»

Как показала жизнь, предположения, высказанные корреспондентом газеты, полностью оправдались. Маленького мальчика, оставленного на вокзале на попечение незнакомой женщины, вскоре усыновила семья военнослужащего. Он обрёл отца и мать, родной дом, любящих родителей и близких. И даже не подозревал, что эти люди, воспитавшие его в любви и заботе, не его родители по крови. Только несколько дней назад он узнал, что при рождении его звали Сашей, а не Дмитрием, да и дата рождения у него была несколько другая.

По словам Марии, известие, что её супруг был в младенчестве усыновлён, повергла мужчину в шок. Но, поразмыслив, он решил найти свою биологическую мать. И свои поиски семья из Беларуси намерена начать в Усть-Каменогорске. Они надеются, что в личном деле ребёнка могут сохраниться какие-то дополнительные данные о том, где именно его оставила мать. Не исключено, что и записка, оставленная ею, до сих пор хранится в одной из архивных папок.

Редакция «Рудного Алтая» вновь не останется в стороне. Возможно, читая эти строки, кто-то из наших читателей вспомнит эту давнюю историю и сообщит любую известную ему информацию. Редакция передаст эти сведения в Беларусь. Ведь недаром существует теория шести рукопожатий, когда говорят, что все люди на планете знают друг друга через шесть своих знакомых и друзей. И, кто знает, может быть, общими усилиями мы поможем близким людям найти друг друга.

Софья Соболевская