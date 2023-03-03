Суданка пропишется на юге

В нынешнем аграрном сезоне многочисленные аграрные формирования Тарбагатайского района намерены вплотную взяться за выращивание многолетних трав, обеспечение надёжной кормовой базы для поголовья животных разных видов и пород.

Это необходимо для увеличения производства мясной продукции, обеспечения рынка области и республики, а также возможных в перспективе поставок на экспорт.

Об этом рассказал руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Мейрамбек Мукатов на ярмарке Тарбагатайского района в областном центре. Она по графику, утверждённому профильным управлением, состоялась традиционно на территории рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет» в субботу.

Животноводство исторически является приоритетной отраслью в южном степном районе, потому на торговых прилавках сельские труженики разложили мясную продукцию в широком ассортименте. По информации отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства, курирующего эту сферу, всего на ярмарку привезли более четырёх тонн конины, говядины и баранины. Не обошлось и без рыбной продукции, о чём мы расскажем чуть позже, а пока разговор о том, за что и почему по-особому ценится мясо животных, набирающих привесы на степных пастбищах в летнее и зимнее время.

Вообще, для продукции сельского хозяйства любого района и села Восточного Казахстана характерны свои особенности, вкусовые качества, понятные не только для откровенных гурманов. Зависят они от набора конкретных трав в горной или степной местности, а также от разных условий содержания сельскохозяйственных животных. Те, что нагуливают вес на выпасе без привязи, по выходу мяса и изысканному его вкусу отличаются от крупного и мелкого рогатого скота, содержащегося на привязи и на откорме на специальных площадках или личном подворье.

Нет намерения и смысла противопоставлять их, потому как одно другому не мешает, а взаимно дополняет на столе у потенциальных потребителей мясных деликатесов. За ними некоторые постоянные клиенты из числа горожан приходят на ярмарку специально, не считаясь со временем.

Другой вопрос, что из-за частой засухи главной заботой сельчан являются корма для животных.

– Ежегодно большую часть зимнего сезона животные в степном районе находились на зимних выпасах, а это для сельчан было всегда выгодно, – говорит руководитель профильного отдела Мейрамбек Мукатов. – Нынче травы на пастбищах практически нет из-за малоснежной зимы предыдущего года, отсутствия нужных запасов влаги и засушливых весны, лета и осени. Поэтому понадобилось больше обычного кормов, чтобы удачно выйти из зимы.

По его информации, дополнительно в район завезено 96 тонн сена из Павлодарской области, а также корма из Алматинского региона. Однако в будущем район планирует своими силами решать острую проблему за счёт увеличения посевов кормовых культур.

– Впервые за многие годы местные аграрии будут сеять суданку, житняк, а также другие многолетние и однолетние травы, – продолжает руководитель отдела. – С этой целью по государственным программам льготного кредитования окажем поддержку тем, кто будет активно выращивать кормовые культуры. Субсидии полагаются на приобретение различной техники, бурение и обустройство колодцев, развитие искусственного орошения. На сегодня нет возможности на полную мощность использовать плотину на реке Кандысу, потенциал задействован лишь наполовину из-за необходимости капремонта. Пока в этих условиях большая надежда на работу создаваемых кооперативов из числа инициативных сельских аграриев, способных выращивать также картофель и другие овощи. К примеру, в сёлах Манрак, Жетыарал, Куйган картофелем снабжают не только себя, но и район. В середине марта вскроют хранилища со вторым хлебом и будут продавать его на ярмарке, организованной специально, а раньше всё это завозилось из других районов и регионов.

Добавим, что тарбагатайцы всегда занимали ведущие позиции в ВКО и РК по породному преобразованию скота и по числу крупных, средних, малых площадок по его откорму, в частности, в подсобных хозяйствах. С обретением статуса района у тарбагатайцев открылось буквально второе дыхание и желание развивать все сферы жизни и деятельности родного края. Напомним, что здесь сильно развиты национальные, конные виды спорта, а местные атлеты регулярно входят в сборную Казахстана, защищают его честь на международных соревнованиях.

Если вернуться к рыбной теме текущей ярмарки, то из прибрежного села Тугыл привезли свежего судака, сазана, пелядь, карася, отдельно тушки, икру, плавники, щёчки, филе судака, а также фарш. Такое вот меню дополняет ассортимент продукции тарбагатайцев.

Таир Сапаргалиев

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