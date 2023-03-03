Продовольственная безопасность

Суданка пропишется на юге

03.03.2023
856

В нынешнем аграрном сезоне многочисленные аграрные формирования Тарбагатайского района намерены вплотную взяться за выращивание многолетних трав, обеспечение надёжной кормовой базы для поголовья животных разных видов и пород.

Это необходимо для увеличения производства мясной продукции, обеспечения рынка области и республики, а также возможных в перспективе поставок на экспорт.

Об этом рассказал руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Мейрамбек Мукатов на ярмарке Тарбагатайского района в областном центре. Она по графику, утверждённому профильным управлением, состоялась традиционно на территории рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет» в субботу.

Животноводство исторически является приоритетной отраслью в южном степном районе, потому на торговых прилавках сельские труженики разложили мясную продукцию в широком ассортименте. По информации отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства, курирующего эту сферу, всего на ярмарку привезли более четырёх тонн конины, говядины и баранины. Не обошлось и без рыбной продукции, о чём мы расскажем чуть позже, а пока разговор о том, за что и почему по-особому ценится мясо животных, набирающих привесы на степных пастбищах в летнее и зимнее время.

Вообще, для продукции сельского хозяйства любого района и села Восточного Казахстана характерны свои особенности, вкусовые качества, понятные не только для откровенных гурманов. Зависят они от набора конкретных трав в горной или степной местности, а также от разных условий содержания сельскохозяйственных животных. Те, что нагуливают вес на выпасе без привязи, по выходу мяса и изысканному его вкусу отличаются от крупного и мелкого рогатого скота, содержащегося на привязи и на откорме на специальных площадках или личном подворье.

Нет намерения и смысла противопоставлять их, потому как одно другому не мешает, а взаимно дополняет на столе у потенциальных потребителей мясных деликатесов. За ними некоторые постоянные клиенты из числа горожан приходят на ярмарку специально, не считаясь со временем.

Другой вопрос, что из-за частой засухи главной заботой сельчан являются корма для животных.

– Ежегодно большую часть зимнего сезона животные в степном районе находились на зимних выпасах, а это для сельчан было всегда выгодно, – говорит руководитель профильного отдела Мейрамбек Мукатов. – Нынче травы на пастбищах практически нет из-за малоснежной зимы предыдущего года, отсутствия  нужных запасов влаги и засушливых весны, лета и осени. Поэтому понадобилось больше обычного кормов, чтобы удачно выйти из зимы.

По его информации, дополнительно в район завезено 96 тонн сена из Павлодарской области, а также корма из Алматинского региона. Однако в будущем район планирует своими силами решать острую проблему за счёт увеличения посевов кормовых культур.

– Впервые за многие годы местные аграрии будут сеять суданку, житняк, а также другие многолетние и однолетние травы, – продолжает руководитель отдела. – С этой целью по государственным программам льготного кредитования окажем поддержку тем, кто будет активно выращивать кормовые культуры. Субсидии полагаются на приобретение различной техники, бурение и обустройство колодцев, развитие искусственного орошения. На сегодня нет возможности на полную мощность использовать плотину на реке Кандысу, потенциал задействован лишь наполовину из-за необходимости капремонта. Пока в этих условиях большая надежда на работу создаваемых кооперативов из числа инициативных сельских аграриев, способных выращивать также картофель и другие овощи. К примеру, в сёлах Манрак, Жетыарал, Куйган картофелем снабжают не только себя, но и район. В середине марта вскроют хранилища со вторым хлебом и будут продавать его на ярмарке, организованной специально, а раньше всё это завозилось из других районов и регионов.

Добавим, что тарбагатайцы всегда занимали ведущие позиции в ВКО и РК по породному преобразованию скота и по числу крупных, средних, малых площадок по его откорму, в частности, в подсобных хозяйствах. С обретением статуса района у тарбагатайцев открылось буквально второе дыхание и желание развивать все сферы жизни и деятельности родного края. Напомним, что здесь сильно развиты национальные, конные виды спорта, а местные атлеты регулярно входят в сборную Казахстана, защищают его честь на международных соревнованиях.

Если вернуться к рыбной теме текущей ярмарки, то из прибрежного села Тугыл привезли свежего судака, сазана, пелядь, карася, отдельно тушки, икру, плавники, щёчки, филе судака, а также фарш. Такое вот меню дополняет ассортимент продукции тарбагатайцев.

Таир Сапаргалиев

Фото автора

03.03.2023
856

Еще новости

Всё перемелется, мука будет

09.12.2022

Зима! Аграрий торжествует…

03.12.2022

Стабильные цены до следующего урожая

11.10.2022

Держим цены

25.04.2022
Back to top button