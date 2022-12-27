Студенты-предприниматели

Лучшие проекты студентов инженерных специальностей ВКТУ имени Д. Серикбаева были представлены для поиска инвесторов и дальнейшей акселерации. 25 студентов успешно защитили свои проекты.

В текущем учебном году ВКТУ имени Д. Серикбаева в качестве эксперимента провёл апгрейд дисциплины «Экономика предприятия». Контент дисциплины учитывал рекомендации НПП РК «Атамекен». По данному алгоритму защищаются реальные предприниматели, которые открывают или расширяют свой бизнес.

Как отметила декан Школы бизнеса и предпринимательства университета Альфия Закимова, профессорско-преподавательский состав провёл большую работу по апгрейду курса «Экономика предприятия». Разработаны рекомендации по курсовой работе, максимально отвечающие требованиям инвесторов.

– Студенты технических специальностей при изучении дисциплины «Экономика предприятия» защищают курсовую работу, – уточнила Альфия Закимова. – Они сами предлагают бизнес-идею, которая в дальнейшем будет предложена на рынке. Также изучают рыночные ниши, текущий спрос и проводят необходимые расчёты для запуска бизнеса.

Так, в университете прошёл «Speech day» в рамках свободной площадки студенческого предпринимательства «Angar». Лучшие проекты были представлены перед жюри. В составе которого действующие бизнесмены и акселераторы бизнеса.

По их словам, в первом триместре дисциплину изучали 213 студентов. Из них 25 человек попробовали силы в защите бизнес-планов и защитили свои проекты. Они представили комиссии 17 проектов в сферах сельского хозяйства, услуг, красоты и здоровья, туризма и отдыха, общественного питания, которые были разбиты на категории – четыре проекта по сельскому хозяйству, четыре – сфера услуг, два – красота и здоровье, пять проектов – по туризму и отдыху, два проекта – кафе.

Лучшие работы студентов по дисциплине «Экономика предприятия» прошли защиту. Жюри оценило проекты студентов, дало свои рекомендации, вручив им сертификаты.

Ерик Абитов