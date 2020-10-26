Студенческая жизнь 

В областном центре проверили, в каких условиях проживают иногородние студенты.

Активисты ВКОФ молодёжного крыла Jas Otan при партии Nur Otan со специальной группой мониторинга, в которую вошли представители общественности и СМИ, провели рейды по студенческим общежитиям.

Участники рейда посетили общежития Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова и Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

– Подобные мероприятия проводятся ежегодно, – отметил пресс-секретарь ВКОФ партии Nur Otan Таттимбек Асханулы. – Члены комиссии и общественники проверили бытовые условия, осмотрели внутреннее обустройство комнат. Выслушали мнение и пожелания студентов.

В зданиях исправно функционируют все коммуникации. Для безопасности студентов в коридорах работают камеры видеонаблюдения, осуществляется охрана здания. По окончании рейда даны соответствующие инструкции и рекомендации.

Рейды по студенческим общежитиям города продолжатся.

Ева Ким

Пресс-служба ВКОФ партии Nur Otan