Сценический «век» с Пушкиным

На сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра в субботу, 18 марта, пройдёт юбилейный сотый показ спектакля «Играем Пушкина», поставленный режиссёром ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Татьяной Баевой.

Сегодня уже невозможно представить репертуар театра драмы без постановки «Играем Пушкина». С 2006 года, когда состоялась премьера спектакля, он стал своеобразной «визитной карточкой» труппы.

Постановке, уносящей на несколько веков назад, в эпоху светского этикета, героических порывов, чести и благородства, рукоплескало не одно поколение восточноказахстанских зрителей. Овациями и восторженными отзывами «Играем Пушкина» принимали на международных театральных фестивалях в Саранске (Мордовия), Кишенёве (Молдова), Лобне (Россия).

«Повести Белкина» – «Метель» и «Барышня-крестьянка» до недавних пор не пользовались особой популярностью в театральной среде, ставились не так часто на подмостках, как, к примеру, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Причина очевидна – это абсолютно неигровой материал, в котором практически отсутствуют диалоги. И поставить, сыграть его так, чтобы он засверкал множеством созвучий, полутонов и «не сопротивлялся» сценическому языку – задача не из простых.

– Это самый дорогой моему сердцу спектакль, – признаётся режиссёр-постановщик Татьяна Баева. – 16 лет назад мы все были молодыми и нам хотелось чего-то необычного! Я только начинала реализовываться как режиссёр, и актёры доверились мне. Каждый раз смотрю спектакль и поражаюсь, как я это могла придумать. С таким минимальным количеством реквизита и оформления видишь всё, о чём говорится в тексте великого Пушкина: усадьбу, охоту, лес, огромное количество людей. Это однозначно было какое-то озарение! Повторить я уже, вероятно, не смогу.

Две истории нанизаны на одну нить – нить подлинной, чистой и возвышенной любви, приближающей каждого из нас к тайнам мироздания.

В пушкинской «Метели» герои постигают всю глубину рока и неотвратимость судьбы. А персонажи «Барышни-крестьянки», пройдя через жизненные испытания и переступив через навязанные обществом условности, убеждаются в истинности высказывания: «Что быть должно, то сбудется всегда».

Спектакль всё также вызывает интерес у публики, а актёры играют с большим воодушевлением, как в первый раз. Не сбиваясь с ритма, оставаясь на сцене осознанными и живыми, ловя на лету пластический и психологический рисунки той или иной роли.

– Для меня этот спектакль, прежде всего, уникальная возможность прикоснуться к наследию великого Александра Сергеевича! – делится актёр Алексей Егоров. – «Играем Пушкина» ассоциируется у меня с порой юности, когда было огромное стремление к познанию чего-то нового в профессии. И, пожалуй, самый важный момент участия в спектакле – взаимопонимание с партнёрами.

А чем же пленяет спектакль зрителей? Может быть, лёгким, изящным пушкинским слогом, доставляющим наслаждение? Или мастерской игрой актёрского состава, который практически не менялся все эти годы? Возможно, режиссёрской интерпретацией классики? Или музыкальным оформлением, создающим ритм спектакля, и лаконичной сценографией, которая удивительно волнует воображение, при каждом новом просмотре спектакля рождая новые образы?

Однозначно лишь то, что, несмотря на внушительный «возраст», спектакль по-прежнему смотрится и слышится с упоением.

«Играем Пушкина» – легендарная постановка о любви, глубинах времени и пучинах рока каждый раз побуждает переоценить свои чувства, делает их глубже, яснее и ценнее.

Дарья Шавлева

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