Струны души казахского народа

Традиционно в первое воскресенье июля казахстанцы празднуют Национальный день домбры.

У каждого народа есть свой национальный инструмент, музыка которого сопровождает его на протяжении всей жизни и в радости и в печали. У казахов это домбра. Ее величественные мелодии воспевают бескрайние степи и радушие их жителей. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал домбру душой казаха, его паспортом и брендом.

Несмотря на несложную конструкцию, домбра обладает мощным и богатым звуком. В мелодичных напевах этого инструмента легко уловить шелест степных трав, стук копыт лошадей и почувствовать пьянящий воздух свободы. Ее бархатистые звуки идут из глубины веков. Найдены наскальные рисунки эпохи неолита, на которых древний художник, живший более четырех тысяч лет назад, изобразил инструмент, похожий на домбру, а рядом – танцующих людей. Это свидетельствует о том, что домбра – один из древнейших музыкальных инструментов на земле.

Существует немало легенд, повествующих о ее происхождении. Одна из них гласит, что на Алтае жили два брата-великана. Младший все время играл на своей домбре и в это время забывал обо всем на свете, а старший был тщеславным. Чтобы прославиться, он решил построить мост через реку. Старший – работает, младший – играет. День, второй, третий… Не спешит на помощь музыкант к брату. Тогда старший разозлился и разбил домбру о скалу, на камне остался отпечаток. Считается, что через много лет люди нашли этот отпечаток и стали изготавливать новые домбры, чтобы на всю степь звучали душевные мотивы.

На домбре играли не только акыны, но и простые кочевники-скотоводы. Они знали мотивы известных кюев и могли исполнить многие из них. Этот инструмент был в каждой юрте и занимал почетное место на кереге. И сейчас домбра, вобрав в себя вековую мудрость и

национальные традиции, остается символом казахского народа, спутницей его души.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…

Домбра – один из древних музыкальных инструментов. Ее история исчисляется тысячелетиями.

Известный ученый Востока аль-Фараби играл на нескольких музыкальных инструментах, среди которых была домбра.

О значении домбры для казахского народа кратко, но емко рассказал казахстанский писатель Кадыр Мырзалиев: «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» – «Истинный казах не сам казах, а его домбра».

В 2010 году домбра занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Это произошло после того, как более десяти тысяч домбристов исполнили казахский кюй «Кенес» в Китае.

По решению ЮНЕСКО домбра, кюй и юрта внесены в список нематериального наследия человечества.

Александра Исаева

Из архива редакции