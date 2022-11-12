Стройка продолжается в любую погоду

Жизненная необходимость строящегося моста через Бухтарминское водохранилище с особой остротой вновь настойчиво заявляет о себе в преддверии очередной неотвратимо наступающей зимы.

Сейчас стремительно приближается сезон, когда морозы будут постепенно сковывать льдом зеркало рукотворного водохранилища. Наступит момент, после которого грузовые паромы уже не смогут передвигаться от одного берега к другому, переправляя транспортные средства, грузы и пассажиров. Официально и объективно завершится навигация для речных грузовых судов до следующей весны. Тогда начнётся самый неопределённый период календарного года, включающий мучительное ожидание установления надёжной ледовой переправы. Это никогда не поддаётся чёткому регламентированию, так как всё зависит от небесной канцелярии, позднего или раннего прихода зимы, свирепых морозов, способных вымостить льдом водную поверхность для безопасного передвижения.

Большая часть жителей республики может и не подозревать о масштабах проблем, с которыми из года в год на протяжении долгого времени сталкиваются люди, проживающие по обоим берегам искусственного моря. В самом узком перешейке расстояние между двумя берегами составляет более одного километра. Можно подумать, что это совсем немного. Но преодолеть эти сотни метров в межсезонье просто невозможно. В таком случае отрезанное от «большой земли» население сразу нескольких районов вынуждено двигаться в объезд по очень большому кругу до областного центра или других городов. Если посчитать все издержки за предыдущие годы, вернее десятилетия, то в финансовом выражении их могло бы хватить, наверное, на возведение не одного такого моста. Хотя едва ли поддаётся учёту моральный и физический ущерб, наносимый здоровью и жизни людей, с огромным риском передвигающихся по некрепкому льду весной или осенью. И поэтому поручение Главы государства о строительстве объекта стратегической важности воспринято местным населением как награда за мужество, стойкость, верность родной земле, стремление её возродить, благоустроить и сделать светлым будущее приграничных территорий.

Возведение уникального, самого длинного моста в Казахстане находится под строгим контролем на уровне республики, области и районов. Не говоря уже о местных СМИ. Нынче на объекте побывали журналисты нескольких столичных изданий и республиканских телеканалов. То, что для жителей ВКО, с нетерпением ожидающих финала строительства, является аксиомой, коллеги увлечённо и заинтересовано выносят в популярные таблоиды страны. Тем самым, вкладывая частичку своего труда в освещение и актуализацию особой важности стройки в ВКО.

Не так давно в региональной службе коммуникаций состоялись брифинги акимов Курчумского района, а также района Самар, расположенных на двух противоположных берегах Бухтарминского водохранилища. Оба района кровно заинтересованы в сооружении этой долгожданной переправы. Как сообщает курчумская сторона, строительство ведётся в непрерывном режиме. Наряду с основным возводится технологический мост, при помощи которого подрядчикам гораздо легче и проще выполнять все необходимые операции по возведению объекта.

– Строительство моста идёт по графику, – сообщил на брифинге аким Курчумского района Алмат Акышов. – Реализация проекта находится на контроле руководства и общественности Курчумского района.

Есть ещё один большой фронт работы на другом берегу, где предусмотрено подготовить всю необходимую инфраструктуру, подъезды к будущему мосту. Аким района Самар Раджан Сейтканов также отметил, что объект имеет самое непосредственное отношение к дальнейшему развитию территорий, расположенных по соседству и не только. Кроме всего, наиболее значимый проект десятилетия, несомненно, станет одной из достопримечательностей Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции