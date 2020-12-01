Строят как по маслу 

В Глубоковском районе идёт строительство нового автоматизированного мультикультурного маслоэкстракционного комплекса ТОО «Алтын Шығыс». Завод будет располагаться на базе Предгорненского элеватора.

Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях аким района Тамара Рахимжанова.

– Это один из масштабных инвестиционных проектов. Завод будет ежедневно выпускать более тысячи тонн подсолнечного масла. Стоимость проекта составляет 28 млрд тенге, – написала глава района в личном аккаунте в Facebook.

В настоящее время запущено в тестовом режиме оборудование по переработке маслосемян подсолнечника с производством очищенного ядра, ведутся пусконаладочные работы цеха. Построено здание цеха переработки ядер, залиты фундаменты пяти зданий, подготавливаются котлованы под четыре здания. Два объекта по глубокой переработке подсолнечника будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Запуск производства позволит решить проблемы внутреннего спроса, а также даст возможность отойти от сырьевого экспорта к переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, в районе будут расширяться посевные площади льна, рапса и подсолнечника.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район