Стройки Востока: локомотив масштабных преобразований

Строительная индустрия в Восточном Казахстане, пережив не один экономический кризис, продолжает наращивать мощь. Благодаря множеству государственных жилищных программ и программе государственно-частного партнёрства в регионе за последние годы в несколько раз выросли темпы жилищного строительства и строительства важнейших социальных объектов.

Если в начале пути область сдавала в год не более ста тысяч квадратных метров жилья, то теперь этот показатель характерен лишь для одного из малых городов ВКО. В целом же Восточный Казахстан ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге республики по количеству построенных жилых домов и социальных объектов, увеличивая объёмы строительства и суммы инвестиций, вложенных в эту важнейшую отрасль экономики.

Новый дом – новая жизнь

Во время отчёта акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова была озвучена информация, что по итогам 2021 года в области построено 1,4 млн кв. м жилья на 280 млрд тенге. Из них введено в эксплуатацию 602,8 тыс. кв. м, остальные квадратные метры будут сданы уже в первой половине текущего года. Статистика свидетельствует, что рост показателей жилищного строительства в ВКО стабильно превышает отметку 110–115 процентов.

Стоит отметить, что в строительство жилья, помимо реализации государственных жилищных программ, активно вкладывают свои инвестиции частные застройщики. В настоящий момент за счёт частных инвестиций строится сразу 82 жилых многоквартирных дома на 479 тыс. кв. метров.

По оценкам экспертов, показатели жилищного строительства в ВКО практически на рекордной отметке. Ещё никогда наша область не достигала подобных результатов в деле обеспечения жильём разного уровня комфортности жителей городов и районов.

Во многом этого удалось достичь благодаря реализации не только республиканских, но и собственных региональных жилищных программ, которые позволяли восточноказахстанцам приобретать жильё по льготным кредитам. Так, в 2017 году в области разработали региональную программу жилищного строительства «Нұрлы жер», которую удалось успешно реализовать с АО «Жилстросбербанк» (ныне – «Отбасы банк»). По словам представителей банковской системы, эта программа была для Казахстана на тот момент действительно уникальной. До 2017 года ни одна из областей республики или город республиканского значения не выделяли в местном бюджете специальные средства для реализации собственной жилищной программы.

При этом программа поддерживала не только застройщиков, предлагая им дополнительные объёмы для реализации строительства новых объектов, но в первую очередь тех, кто остро нуждался в жилье, но не имел возможности оформить ипотеку в банках второго уровня. Благодаря льготным условиям тысячи восточноказахстанцев сумели приобрести новые квартиры и дома.

Отметим, что основное строительство по данной программе было сосредоточено в двух крупнейших городах области – Усть-Каменогорске и Семее. При этом в областном центре застраивался в основном 19 жилой район, а в Семее был специально создан совершенно новый жилой микрорайон Карагайлы, который в рекордно короткие сроки стал истинной жемчужиной города, где стремятся поселиться многие семейчане.

В микрорайоне в ближайшие годы планируется построить 98 жилых домов, как кирпичных, так и панельных. Практически все они будут возводиться в рамках реализации сразу нескольких государственных жилищных программ, в том числе и как арендное жильё без права выкупа.

Ещё на этапе планирования чётко соблюдаются новые стандарты благоустройства дворов, улиц и мест общественного пользования. К примеру, ширина подъездных дорожек составляет 6 метров, а парковки во дворах рассчитываются по формуле – 1,5 машины на каждую квартиру. Во дворах устанавливаются современные детские и спортивные площадки, проводится озеленение дворов и улиц, асфальтирование дорог и укладка тротуаров брусчаткой.

– На сегодняшний день ТОО «Фирма «Азия» является лидером строительной области в Семейском регионе. За годы существования предприятие смогло накопить огромный опыт в гражданском и промышленном строительстве. В портфеле строительной компании более 40 исполненных проектов общей площадью 291980 кв. м – это детские сады, школы, больницы, жилые дома, спортивные сооружения и промышленные предприятия. География работ охватывает территорию всей Восточно-Казахстанской области, принимая обязательства даже на таких объектах, от которых многие подрядчики отказываются в силу сложной логистики и удалённости от транспортной инфраструктуры, – отметил первый заместитель генерального директора ТОО «Фирма «Азия» Серик Мамонов.

По его словам, существует достаточно много факторов, влияющих на строительство. Профессионалы в этой отрасли считают, что, прежде чем браться за тот или иной объект, необходимо объективно оценивать свои возможности как в людских и технических, так и в финансовых ресурсах. Примером могут выступить недавние рекламации к качеству жилых домов, построенных одним из подрядчиков Семея, чей незавершённый объект стоит памятником некомпетентности на въезде в микрорайон.

Также основным фактором успешности выполнения проекта в области строительства является проверка правильности решений, принятых на этапе подготовки. Очень часто в последние годы проекты, даже после прохождения экспертизы, не удовлетворяют требованиям как регламентирующих документов, так и просто времени.

– Нередко возникают ситуации, когда проектировщик применяет решение типового проекта 1970–1980 годов, а промышленность уже просто ушла на три-четыре шага вперед, – продолжает Серик Мамонов. – Другой пример: некачественно произведены изыскания, и при строительстве могут проявиться «сюрпризы», которые ведут не только к удорожанию проекта, но и к невозможности осуществления строительства при отсутствии опыта у коллектива при решении таких задач. Допустим, неправильная работа изыскателя в части геологии повлечёт за собой неправильный подбор фундаментов, а отсюда – расчёт нагрузок и подбор материалов, что в итоге может привести к тому, что мы видели в Бесобе. Или же неактуальный топографический план, не показывающий существующие сети, может привести к порче инфраструктуры района при производстве работ, а это возможный обрыв сетей электроснабжения, водопровода, связи. Немаловажное значение имеет соблюдение техники безопасности при строительно-монтажных работах, ведь за каждой строчкой правил стоит жизнь работника, которая в принципах предприятия на первом месте. Иными словами, отсутствие необходимых ресурсов повлечёт за собой ухудшение качества, отток грамотных специалистов, а потом и вовсе – дефицит средств на продолжение строительства, и, как итог, невыполнение обязательств.

Благодаря реализации государственных жилищных программ в Усть-Каменогорске в последние годы выросли целые микрорайоны, а также новые современные дома. Так, АО «НУХ «Байтерек», работая в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050», начиная с 2013 года, совместно с подрядными организациями построило несколько крупных жилых комплексов в областном центре: это ЖК «Айымжан» и дом по ул. Машиностроителей, 12. Ещё несколько жилых многоквартирных домов по этой программе построены в Семее.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», реализуя одновременно целый ряд республиканских жилищных программ, профинансировал строительство в Усть-Каменогорске трёх многоквартирных домов в ЖК «Ertis City» на сумму более 4 млрд тенге. Этот жилой комплекс расположен на левом берегу Усть-Каменогорска, в одном из самых перспективных районов города.

В 2021 году в Усть-Каменогорске были сданы два жилых дома по проспекту К. Сатпаева, которые возводились по госпрограммам «Отбасы банка».

Одноэтажный Восток

Одной из наиболее успешных региональных жилищных программ в ВКО стала программа «Одноэтажный Восток», инициированная акимом ВКО Даниалом Ахметовым в 2020 году.

Стоит отметить, что программа направлена, прежде всего, на поддержку многодетных и малообеспеченных семей в городах и районах области. Дело в том, что, несмотря на высокие темпы строительства в ВКО и ежегодное перевыполнение намеченных планов по жилищным программам, именно представители этих категорий продолжают нуждаться в собственном жилье. В каждом городе насчитывается очередь из не менее 10 тыс. человек. Аналогичные очереди на обеспечение жильём есть и в районах Восточного Казахстана.

В настоящее время темпы строительства значительно увеличены благодаря частным инвесторам, которые возводят жилые дома при поддержке СПК «Ертiс». Для удобства строительства и привлекательности архитектурного облика новых районов, занятых под индивидуальную застройку, дома в городах и районах области возводятся по готовым, специально разработанным типовым проектам. Это позволяет, во-первых, значительно экономить на проектировании каждого дома, во-вторых, придаёт особый шарм новым микрорайонам.

Чтобы убедиться в этом, достаточно полюбоваться на новые дома в посёлке Комсомольский в Семее, которые построены в прошлом году по программе «Одноэтажный Восток». Такие микрорайоны уже появляются не только в городах, но и в районных центрах. Например, в селе Бескарагай в новых домах уже проживает несколько многодетных семей.

Особое внимание уделяется и другим районам, где ведётся индивидуальное жилищное строительство. К примеру, в рамках «Дорожной карты занятости» в 2021 году впервые за 30 лет началось строительство семи многоквартирных домов в Катон-Карагайском районе. На эти цели выделено более 200 миллионов тенге, часть затрат на возведение многоэтажек покрыли инвесторы. Ожидаемый эффект – значительное сокращение очереди на жильё, особенно среди многодетных семей.

В Аягозе в рамках государственных программ строят жильё для социально уязвимых слоёв населения и очередников местных исполнительных органов. В 2021 году по программе «Одноэтажный Восток» здесь было построено 26 двухквартирных домов.

В 2020 году 102 семьи получили новые квартиры в Зайсанском районе, а в год 30-летия Независимости Казахстана собственным жильём обзавелись еще 120 многодетных семей зайсанцев. Причём эти новостройки в зимний период отапливаются природным газом.

В Абайском районе в прошлом году жильё получили 32 многодетные и малообеспеченные семьи. Они обрели собственную крышу над головой благодаря программам «Одноэтажный Восток» и «Нұрлы жер».

В Уланском районе построили 12 двухквартирных домов. Их возвели в поселке Касыма Кайсенова, а также в сёлах Таврическом и Бозанбай. Кроме того, планируется сдать в эксплуатацию 25 двухквартирных домов в посёлке Касыма Кайсенова, сёлах Герасимовка, Мамай батыр и Сагыр.

В целом же, в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» частными инвесторами в настоящее время строится 735 одноэтажных домов, или 1238 квартир, общей площадью 105,9 тыс. кв. м, на сумму 16 млрд тенге. И это не считая тех затрат, что несёт государство при строительстве инженерных коммуникаций к районам застройки всех видов жилья многоэтажного и частного сектора.

На общее благо

По итогам 2021 года Восточно-Казахстанская область является лидером среди регионов Казахстана по количеству заключённых договоров государственно-частного партнёрства и концессии. В настоящее время на территории области реализуется 180 проектов ГЧП и концессии общей стоимостью 102,8 млрд тенге, из них договоры заключены по 129 проектам на 38,1 млрд тенге. При этом большая часть этих проектов напрямую связана со строительством различных объектов: студенческих общежитий, детских садов, школ, теплоисточников и иных объектов под социальные службы и жилищно-коммунальные потребности.

К примеру, совместно с турецкой компанией начато строительство теплоисточника в посёлке Глубокое на 5,7 млрд тенге. По линии Европейского банка реконструкции и развития заключены контракты и соглашения по 12 инициативам на 75 млрд тенге, а также сформирован кредитный портфель из 102 проектов на 302 млрд тенге.

Так, в Усть-Каменогорске и Семее реализуются три проекта по модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также уже третий год ведутся работы по модернизации уличного освещения.

Отметим, что на Востоке Казахстана были завершены или до сих пор ведутся стройки крупнейших социальных и спортивных объектов в нашей стране. Так, в областном центре уже на финишной прямой строительство уникального объекта – Центра гематологии, стоимость которого составляет 27,5 млрд тенге. По задумке, он не будет иметь аналогов на территории ЕАЭС, получив международную аккредитацию. Там будут лечить от онкозаболеваний крови, проводить сложнейшие операции по трансплантации костного мозга. В центре, рассчитанном на 103 места, разместят отделения гематологии для детей и взрослых, трансплантации костного мозга, лимфом, лучевой диагностики, а также реанимацию, лабораторию генетики и центр трансфузиологии. В основном здании откроют дневной стационар и поликлинику. В год новая больница планирует обслуживать не менее трёх тысяч пациентов.

Ещё один уникальный объект здравоохранения, который уже введён в эксплуатацию и оказывает помощь пациентам всего Казахстана, – Центр ядерной медицины и онкологии в Семее.

Кроме того, в Семее полным ходом идёт строительство современного реабилитационного центра на 150 мест, рассчитанного как на взрослых, так и на детей. Он предусматривает комплексную реабилитацию для пациентов с психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательной активности, как с сохранным интеллектом, так и с нарушениями интеллекта. Реабилитационный центр будет работать в условиях стационара, полустационара и обслуживания на дому.

И такие больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские центры и иные объекты здравоохранения на территории области сегодня строят десятками.

Нельзя не заметить темпы строительства школ и детских садов. Надо сказать, что даже в самые лучшие годы советской власти ни Восточно-Казахстанская, ни бывшая Семипалатинская область не могли позволить себе такого количества новых объектов системы образования.

И этот процесс продолжается. Так, до 2025 года в ВКО планируется построить ещё 33 новые школы. Одна из них – научно-творческий образовательный центр «Зерде» для детей и молодёжи, который будет работать по мировым стандартам. Его возведут в Усть-Каменогорске. Уникальность проекта в том, что в одном месте сосредоточены научные лаборатории, музейные экспозиции и творческие классы. Подобный центр науки и творчества будет и в Семее.

Новые общеобразовательные школы построены практически во всех городах и районах области. Однако дефицит ученических мест всё ещё остается одной из актуальных проблем. В первую очередь, это связано с высокими темпами рождаемости в регионе. Предстоит немало потрудиться, чтобы обеспечить всех детей комфортными условиями для получения обязательного среднего образования.

Проблему дефицита мест для дошколят решают благодаря программе государственно-частного партнёрства. Давая возможность предпринимателям строить новые детские сады за собственный счёт, государство обеспечивает новые объекты государственным образовательным заказом. В итоге всего за несколько лет только в Семее открыто и построено 45 частных детских садов.

Кстати, эта практика успешно применяется в районах, где предпринимательские инициативы так же активно поддерживают районные власти. Создаются детские сады и мини-центры, работающие по государственному заказу. Такие учреждения есть в Бескарагае, Аягозе, Шемонаихе, Бородулихе, Курчатове, Зайсане и многих других районных центрах области.

Особое направление занимает строительство студенческих общежитий. Первыми общежития начали строить колледжи области, позже к ним присоединились и вузы. К примеру, до 2023 года в регионе планируют построить восемь студенческих общежитий. В них будут проживать студенты медицинского и строительного колледжей Усть-Каменогорска, а также студенты колледжа бизнеса и сервиса в Семее, учащиеся Аягозского политехнического колледжа. До этого общежития были построены для студентов медицинского и электротехнического колледжей в Семее.

Отметим, на сегодняшний день в ВКО насчитывается 31 общежитие для студентов колледжей, в которых проживают более 3,5 тысячи учащихся. Однако дефицит в студенческих общежитиях составляет порядка трёх тысяч койко-мест. Чтобы решить эту проблему, инвесторам предлагаются дополнительные стимулирующие инструменты в виде субсидирования банковского займа.

Не пей из колодца…

Когда в 2018 году аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что к 2020 году в области 95 сёл обеспечат чистой питьевой водой, построив водопроводные сети, многие отнеслись к этому с недоверием. Слишком огромной казалась тогда поставленная задача, да и средств для реализации она требовала немало – 136 млрд тенге.

Однако, как говорят в народе, глаза боятся, а руки делают. Обеспеченность чистой питьевой водой на территории области сегодня стоит на первом месте в рейтинге республики. Постепенно, год за годом, сельчане получали возможность пользоваться питьевой водой, не выходя из собственного дома.

Только в 2021 году в регионе шла одновременная работа по 110 проектам по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, 63 из них были реализованы на сумму 55,2 млрд тенге. 40 объектов водоснабжения и водоотведения введены в эксплуатацию. В том числе 36 объектов в сельских населённых пунктах района Алтай, а также в сёлах Бескарагайского, Кокпектинского, Жарминского, Катон-Карагайского, Уланского, Курчумского, Урджарского, Глубоковского, Шемонаихинского, Абайского и Тарбагатайского районов, в городах Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

Кроме того, в 52 малочисленных сельских населённых пунктах установлены блочно-модульные станции на 460,1 млн тенге с обеспечением водоснабжением 6,3 тыс. человек. В результате, охват сельского населения централизованным водоснабжением повысился с 83,2% до 91,8%, планируется, что в целом по области обеспеченность населения чистой водой составит 96,4% уже к концу текущего года.

Однако если в сёлах строительство водопроводных сетей приближается к финишной прямой, то в крупных городах области эти работы продолжаются. Перед местной исполнительной властью стоит задача обеспечить центральным водоснабжением все районы городской застройки.

Как видим, строительная индустрия в ВКО переживает настоящий расцвет: повсеместно по области строятся дома, школы, больницы, детские сады. Причём строят их, в большинстве своём, из материалов, которые производятся на территории нашей области. Что, безусловно, сказывается на конечной цене для потребителя и имеет непосредственное влияние на развитие отечественных предприятий.

Кадровый голод

Но есть и проблемные вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. И одним из главных восточноказахстанцы считают качество строящихся объектов.

Не секрет, что целый ряд жилых домов, объектов тепло- и водоснабжения пришлось переделывать из-за ненадлежащего качества произведённых работ. Над этим предстоит серьёзно поработать. А также решить вопрос подготовки высококвалифицированных рабочих для отрасли жилищного и промышленного строительства, которым строительные компании занимаются как самостоятельно, так и в содружестве с колледжами и вузами Казахстана.

– Строительство – очень сложная и ответственная отрасль, в которой не место дилетантам и однодневкам, потому что сердцем строительной компании, вне всякого сомнения, является опытный и компетентный коллектив, – поделился первый заместитель ТОО «Фирма «Азия» Серик Мамонов. – В нынешнее время, когда в республике самый настоящий кадровый голод, на предприятии запущен процесс подготовки своих специалистов от учебной скамьи. Молодым специалистам предоставляется возможность начать свой трудовой путь с участка, познакомиться со всеми процессами, происходящими при производстве работ, и только после этого выбрать: уходить ли в производственно-технический отдел или оставаться в самой гуще событий строительства.

Особое отношение на предприятии к представителям рабочих профессий, ведь это те, чьими руками выполняется вся работа, так сказать, кровь организма, без которого просто невозможно его существование. Профессиональные бригады имеют устоявшийся состав, и новый человек, попав в такую бригаду, проходит весь путь от помощника до аттестованного специалиста, который со временем и сам создаёт своё звено.

Но рынок сейчас таков, что объёмы работ требуют всё больше и больше квалифицированных рабочих рук, всё чаще возникает их дефицит. Ввиду того, что выпуск профессионально-технических специалистов недостаточен, на рынке появляются самоучки или просто дилетанты, как следствие, страдает качество, что порождает недоверие к строительной отрасли. Да и, надо признать, порой качество подготовки тех же специалистов является неудовлетворительным. Сами представители строительной индустрии ВКО признаются: если раньше мастер строительного участка был подготовлен во всех сферах строительного процесса, то сейчас встречается абсолютно низкая квалификация выпускников, которых приходится практически заново учить.

Как видим, задача стоит непростая: необходимо выстроить реальную и эффективно работающую учебную программу по подготовке кадров высокой квалификации для строительной отрасли. И здесь уже необходимо тесное сотрудничество производственников и организаций системы образования.

Выбираем местное качество

Ситуация в стране и мире отразилась на темпах развития строительства на территории Казахстана. Как заявляет Министерство индустрии и инновационного развития РК, на рынке первичного жилья и промышленного строительства на фоне транспортно-логистического кризиса всё острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.

– В этой связи, для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен, до 2025 года на территории Казахстана предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест. В настоящий момент по согласованию с акиматами регионов, институтами развития и НПП «Атамекен» разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года, – сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инновационного развития РК.

Кроме того, совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» отобрано ещё 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест.

Ожидается, что в результате успешной реализации этих проектов можно будет существенно снизить долю импорта целого ряда строительных материалов. Так, в Казахстане намерены наладить производство и увеличить объём выпуска имеющейся продукции по таким позициям, как сантехкерамика, теплоизоляционные материалы, межкомнатные двери, ДСП, стекло, керамическая плитка, напольные покрытия и так далее.

Отметим, практически все из вышеперечисленных строительных материалов производятся на территории Восточного Казахстана, а это существенно влияет на конечную стоимость строящихся жилых домов, промышленных и социальных объектов.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции