Стройки Шарипкана Бескенева

Шарипкан Бескенев хорошо помнит 1 июля 1970 года, когда он пришёл на работу в строительную организацию ПМК-2404. Тогда и началась у вчерашнего школьника строительная биография. Ветеран отрасли оставался верен ей долгие годы. В послужном списке – десятки построенных производственных и социальных объектов, жилых домов, которые служат жителям нашей области по сей день.

Как рассказал Шарипкан Солтанович, его с первых дней отправили в командировку в нынешнее село Маркаколь, где пришлось трудиться на строительстве огромного резервуара для воды. Тело резервуара заливалось из бетона, поэтому работать приходилось напряжённо, чтобы успеть уложить бетон до того, как он «схватится». Таким было «боевое крещение» молодого паренька, пройденное достойно. Заливал бетон до поздней осени, пока не призвали на срочную службу.

Вернувшись из армии, вновь пришёл работать в родную бригаду, продолжилась жизнь строителя с бесконечной чередой командировок, новых строек. Бескенев хорошо помнит особенности каждого возведённого им и его товарищами объекта, по его рассказу можно составить летопись строительной отрасли. В 1972-м были построены новая школа на 624 места в селе Сарыолен, пришкольный интернат и детский сад на 280 мест. В этом же селе были сданы в эксплуатацию два двухэтажных и один одноэтажный дома. Затем началось строительство комплекса объектов сельского профессионально-технического училища в районном центре. Он включал учебный корпус в три этажа, пятиэтажное общежитие, гаражи, котельную, очистные сооружения. Был рабочим-бетонщиком, затем овладел профессией каменщика и назначен бригадиром.

География командировок включала разные районы области. После СПТУ в Курчуме строили свиноферму в Таврическом районе, работа растянулась на пять лет. Далее Большенарымский (ныне Катон-Карагайский) район, где строители из Курчума поставили центральную ремонтную мастерскую. В сёлах Кайнар и Чердояк было построено десять и восемь двухквартирных домов соответственно, в Аксуате – здание производственного холодильника. Ещё в этом списке есть школа на 624 места, детский садик на 140 мест, центральная ремонтная мастерская, очистные сооружения в Маралды. В Бурабае построили школу, Дом культуры, жилые дома. В районном центре бригадир каменщиков поднимал вместе с товарищами узнаваемые здания: ЦУМ, среднюю школу № 4, здание банка, казначейства, гостиницу, районный суд и десять двухквартирных домов.

Трудился Шарипкан Бескенев в ПМК вплоть до роспуска этой организации в 1998 году. Строитель с благодарностью вспоминает многих из тех, с кем пришлось ему работать, набираться профессионализма. Среди них – прораб Петр Профисов, мастер Виктор Гришин, бригадиры Дмитрий Мартынов и Владимир Остапенко.

На вопрос о наиболее запомнившемся из длинного списка построенных объектов Бескенев назвал Куйганскую телевышку. Особенность этого объекта в том, что его возводили на самой вершине горы. Мачта должна была стоять на четырёх «лапах» – опорах, погружённых вглубь на 12 метров. Чтобы выполнить в полной мере все требования проекта и сделать телевышку (её высота – 50 метров) устойчивой к ураганным ветрам и возможным земным колебаниям, на горе были произведены взрывные работы. Несмотря на трудности, не было допущено ни малейшего отклонения от проекта, телевышка служит по сей день.

В целом, как говорит строитель, всё, что возводилось бригадами его организации, имело знак качества. Об этом он может говорить с полной уверенностью. Достигнув пенсионного возраста, Шарипкан Солтанович ещё несколько лет не расставался со своей профессией, помогал односельчанам строить дома, хозяйственные постройки. Его знания и опыт были по-прежнему востребованы. В профессиональный праздник он вспоминает объекты, что поднимал с товарищами. Мимо некоторых своих творений он проходит почти каждый день. Душа радуется – всё было не зря. А профессия строителя – одна из самых востребованных и в наши дни.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район