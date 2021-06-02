Приоритеты

Стройка в ассортименте

02.06.2021
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В Бородулихинском районе успешно реализуются проекты по строительству новых жилых домов и важных социальных объектов.

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района подвёл промежуточные итоги по возведению объектов на территории района. Его представители отмечают, что с наступлением тёплых дней темпы строительных работ значительно возросли.

ОДНОЭТАЖНЫЙ ВОСТОК

По информации руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Бейсенгали Маймакова, в 2020 году за счёт частных застройщиков для многодетных семей построено четыре двухквартирных жилых дома в районном центре на улице Казахстанской общей площадью 848 кв. м.

По предварительным данным, в рамках строительства одноэтажных жилых домов за счёт частных застройщиков в 2021 году планируется возвести шесть или семь двухквартирных жилых домов общей площадью  1200 кв. м и четыре одноквартирных жилых дома в селе Новая Шульба  общей площадью около 400 кв. м. В целом общий объём построенного жилья составит 1600 кв. м.  

При стоимости 1 кв. м 140 тыс. тенге требуемый объём финансирования составляет 224 млн тенге. Круг потенциальных застройщиков определён – это ИП «М.Ремнев», ИП «Юсупов» и ИП «FALKO». В настоящее время начато строительство шести двухквартирных жилых домов в районе лесхоза и «Казсельхозтехники». Завершаются работы по строительству двухквартирного жилого дома на улице Казахстанской (застройщик ИП «Юсупов») площадью 200 кв. м.

– Эти дома мы будем распределять среди очередников из категории социально уязвимых слоёв населения, – пояснила аким Бородулихинского сельского округа Бакыт Садыкова.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

В акимате района сообщили, что в 2019 году разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы по проекту «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)». Проект разработало ТОО «Сentral Asia Industrial Company» из Усть-Каменогорска. Стоимость разработки ПСД составила 9,379 млн тенге. Экономия по конкурсу на разработку проекта – 5,621 млн тенге. Стоимость строительства по сметному расчёту составляет 913,56 млн тенге.

Конкурс на проведение реконструкции завершился в ноябре 2019 года. По его итогам определён подрядчик – ТОО «ВостокСтрой Групп» из Семея. Стоимость подрядных работ по договору составила 787,86 млн тенге. Технический надзор на объекте ведёт ТОО «VK ETNA» (г. Усть-Каменогорск) с суммой договора 24,11 млн тенге. Договор с авторским надзором заключён на сумму 9,8 млн тенге. Общая сумма реконструкции – 821,77 млн тенге. Сумма экономии составила 91,79 млн тенге.

– Целью проекта является обеспечение качественной питьевой водой населения районного центра, не вошедшего в первую и вторую очередь, – отметил Бейсенгали Маймаков, – Это лесхоз, территория бывшей «Казсельхозтехники», часть микрорайона Южный, часть улицы Достык, ДЭУ, ул. Речная. Общий охват населения, планируемый для включения в третью очередь, составит 1520 человек. Протяжённость водопроводной сети третьей очереди – 37278 метров.

Общая сумма средств, выделенных на 2021 год, составляет 540,977 млн  тенге, в том числе 479,621 млн тенге – средства республиканского бюджета, 61,356 млн тенге – областного бюджета. Необходимая сумма на завершение проекта определена в размере 558,582 млн тенге. То есть  дефицит средств на 20 мая 2021 года – 17,605 млн тенге. В настоящее время работы идут в соответствии с графиком.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА  

Ещё одним важным событием для жителей Бородулихи стало начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

По данным Бейсенгали Маймакова, разработку проекта вело ТОО «ПИИ Семстройпроект» из Семея. Договор на проектирование заключён в конце 2019 года, срок завершения разработки ПСД – ноябрь 2020 года. Сумма договора на разработку ПСД составляла 23327,57 тыс. тенге. Строительство объекта планируется вести в рамках государственной программы «Ауыл ел бесігі».  

Проектируемый объект представляет собой здание, состоящее из двух блоков. Один из них – плавательный бассейн на пять дорожек, второй блок – здание с многофункциональным залом. Проектные работы завершены в срок, и получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительства по смете составляет 1224,4 млн тенге. Ведутся подготовительные работы для закладки фундамента.  

Относительно высокая стоимость проекта связана с тем, что в состав проекта, помимо самого здания ФОК с внутриплощадочными сетями, включены: ЛЭП – 10 кВт протяжённостью два км, трансформаторная подстанция 2КТП-400 кВа, модульная котельная, мощность которой рассчитана на перспективу для строительства ещё трех 30-квартирных жилых домов. То есть строительство ФОКа является связующим звеном строительства единого комплекса в пределах одного жилого квартала

– Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса начаты в мае текущего года, – проинформировал Бейсенгали Маймаков. – По итогам конкурса подрядчиком определено ТОО «СМУ Шыгыс». Заказчик – Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. На первоначальном этапе ведутся работы по планировке грунта и переносу действующей системы канализации.

Ерик Абитов, по  заказу  ОВП Бородулихинского района

Фото Ануара Тюлюбаева

Бородулихинский район

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02.06.2021
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