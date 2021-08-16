Стройка полным ходом

В населённых пунктах Уланского района активно ведутся различные ремонтные и строительные работы.

В сёлах возводят новые дома, объекты для спорта и отдыха. По данным акима Уланского района Рената Курмамбаева, в селе Сагыр строят водопровод, который позволит жителям пользоваться чистой питьевой водой. Также в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» возводят дома в сёлах Таврическое, Бозанбай, Герасимовка, Сагыр. Это жильё предназначено для жителей района из социально уязвимой категории.

Кроме того, в районе взялись за возрождение бывшего центра – села Бозанбай. Сейчас здесь проводится средний ремонт четырёх основных улиц, или 7,5 километра дорог, меняют около двух тысяч квадратных метров бордюров. Помимо этого, ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью почти тысяча квадратных метров. По словам подрядчиков, уже в ноябре ФОК будет сдан в эксплуатацию.

Между улицами, где проживает большинство детей дошкольного и школьного возраста, построят детскую и спортивную площадки. На них установят игровые комплексы, различные тренажёры для уличного спорта и скамейки для отдыхающих. Планируется также полностью озеленить село.

– В районе строятся различные объекты. По некоторым из них есть отставание от графика, но подрядчики заверили, что они обязательно нагонят и сдадут объекты в срок. Главное, мы требуем от них качества работ, которое не должно страдать ни из-за каких нюансов. Этот вопрос очень важен, он на постоянном контроле, – отметил Ренат Курмамбаев.

Дарья Антон

Уланский район