Строим языковую среду

Какая работа проводится в Восточном Казахстане в сфере ономастики? Где можно бесплатно учить языки? Как в регионе борются с ошибками в визуальной информации и рекламе?

На эти и другие вопросы ответила заместитель руководителя Управления культуры Восточно-Казахстанской области Роза Толемысова в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Напомним, не так давно Управление по развитию языков ВКО было упразднено. Взамен в составе областного управления культуры теперь действует отдел развития языков и ономастики. Однако, по словам Розы Толемысовой, на эффективности работы в сфере языковой политики региона эта реорганизация не отражается, специалисты продолжают свою деятельность.

Если говорить о сфере ономастики, то за первое полугодие 2022 года переименована 51 улица, так как названия были идеологически устаревшими. Всего за последние два года проведено восемь заседаний областной ономастической комиссии, где было рассмотрено 328 вопросов. В этом году планируется переименовать 150 улиц с идеологически устаревшими названиями в 11 городах и районах.

– Для всех желающих изучить казахский язык в области функционируют 12 центров обучения языкам, – рассказала Роза Толемысова. – В 2022 году на базе центров обучения языкам к учёбе было привлечено 3263 человека из числа взрослого населения. В том числе обучались государственному языку 2479 человек, английскому языку – 639, русскому языку – 109. Также в некоторых районах жители стараются освоить корейский и китайский языки.

По данным за 2020-2021 годы 169 человек прошли сертификационное тестирование, а 1433 – диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ, подтвердив уровень владения государственным

языком.

На областном уровне также проводится порядка 30 мероприятий различного формата по усилению роли государственного языка как языка межнационального общения. Специалисты подчёркивают, что эти меры предполагают создание и развитие языковой среды.

При этом особое внимание уделяется проведению работы среди представителей разных национальностей. Традиционно проводятся областные конкурсы «Тіл шебері», «Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік символы» в которых участвуют представители этносов, разговаривающих на казахском языке. Стоит отметить, ежегодно количество конкурсантов, желающих поучаствовать в этих состязаниях, увеличивается.

Для содействия социальной адаптации соотечественников, вернувшихся на историческую родину из-за рубежа, организуются курсы обучения русскому языку, к участию в которых было привлечено 109 человек.

– Созданы условия для развития языков этнических групп. В школе возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана и кружках при домах дружбы преподаётся родной язык десяти этносов, а именно армянский, азербайджанский, белорусский, корейский, татарский, чеченский, русский, украинский, немецкий и польский языки. Издано учебное пособие с целью обеспечения этнокультурных центров учебными пособиями по обучению родному и казахскому языкам, – отметила Роза Толемысова.

Большое внимание в области уделяется контролю над достоверностью визуальной информации, реквизитов и рекламных текстов. К примеру, в марте-апреле этого года прошёл месячник «Сауатты жарнама – мәдениет нышаны».

Напомним, в Усть-Каменогорске созданы мониторинговые группы «Тіл қорғандары», которые проверяют правильность написания рекламных текстов и визуальной информации. В рамках месячника ими проведена разъяснительная работа и оказана бесплатная методическая помощь представителям бизнеса. В результате проверено около 1000 объектов, выявлено 348 текстов с ошибками, проведены коррекционные работы. Помимо областного центра подобные мониторинговые группы работают и в районах.

Кроме того, для профилактики нарушений требований Закона «О языках в Республике Казахстан», оказания методической помощи в устранении допущенных ошибок заключён меморандум о сотрудничестве с Палатой предпринимателей Восточно-Казахстанской области, Департаментом Комитета медицинского контроля и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО.

– Также одной из основных наших задач остаётся расширение сферы применения государственного языка. Функционирование государственного языка в государственных учреждениях, сферах обслуживания населения по-прежнему требует улучшения, – отметила Роза Толемысова. – В области будет продолжена работа по реализации государственной языковой политики.

Гульжан Естаева