Строим, строим

В прошлом году в Восточно-Казахстанской области было выполнено строительных работ на сумму 402,4 млрд тенге.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, это на 7,8 процента больше, чем в 2020 году.

– По технологической структуре основной объём строительных работ области приходился на строительно-монтажные работы – 79,9 процента (321,4 млрд тенге), остальная часть – на текущий и капитальный ремонт – 11,2 процента (45,2 млрд тенге) и 8,9 процента (35,8 млрд тенге) соответственно, – сообщает Департамент БНС АСПиР РК по ВКО.

В разрезе городов и районов в прошлом году лидировали Усть-Каменогорск – 25,7 процента (103,2 млрд тенге), Аягозский район – 15,2 процента (61,3 млрд тенге) и Семей – 14,2 процента (57,1 млрд тенге).

Наибольшие объёмы были зафиксированы в строительстве промышленных зданий – 22,2 процента (89,2 млрд тенге), сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности – 17 процентов (68,3 млрд тенге), строительстве автомагистралей (улиц, дорог и железнодорожных путей) – 16,4 процента (66 млрд тенге), передаточных устройств – 14 процентов (56,2 млрд тенге).

Ания Есмухамет