Строим добрососедские отношения

Две совместные рабочие группы на период перехода области Абай на самостоятельные «рельсы» создадут в ВКО и вновь созданной области. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочей встречи с акимом области Абай Нурланом Уранхаевым.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, процесс разделения двух регионов должен проходить максимально быстро, но при этом и максимально безболезненно. И потому так важно сейчас, когда бюджет области Абай ещё не определён, обеспечить бесперебойное финансирование всех ранее начатых проектов.

Чтобы процесс разделения прошёл гладко и безболезненно, Даниал Ахметов предложил своему коллеге Нурлану Уранхаеву создать две рабочие группы, которые и будут совместно отрабатывать все возникающие вопросы, связанные с финансированием и реализацией ныне действующих проектов. Глава новой области Абай Нурлан Уранхаев поддержал все выдвинутые в ходе встречи инициативы, подчеркнув, что это ещё один шаг к дальнейшему плодотворному сотрудничеству двух соседних областей, ещё недавно бывших единым целым.

– Мы берём на себя поставку угля в районы, ремонт улицы Усть-Каменогорской в Семее, а также завершение строительства школы в посёлке Степном. Ежедневно я буду заслушивать отчёты всех руководителей управлений, – отметил аким Восточно-Казахстанской области.

По словам Даниала Ахметова, благодаря реализации прорывных проектов на территории объединённой Восточно-Казахстанской области достигнуты определённые успехи в сферах образования и здравоохранения. Так, именно в ВКО на текущий момент прослеживается самый высокий процент финансирования фонда всеобуча в республике. И поскольку область Абай пока не имеет возможности оказывать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, ВКО выделит средства на приобретение детям в области Абай школьной формы, учебников и необходимых принадлежностей для обучения в школе.

Также бесперебойно будут финансироваться объекты здравоохранения области Абай. При этом особое внимание уделят инженерной инфраструктуре. Одно из направлений – подготовка больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов к новому отопительному сезону.

Отметим, что в области Абай буквально в минувшие выходные распоряжением Нурлана Уранхаева был произведён целый ряд назначений временно исполняющих обязанности руководителей ключевых управлений. Так, временно руководить Управлением здравоохранения области Абай поручено экс-директору Центра ядерной медицины и онкологии Марату Сандыбаеву. А так как все управления двух регионов будут отвечать за то, чтобы переход состоялся максимально комфортно, руководитель вновь созданного управления войдёт в состав рабочей группы, чтобы отработать со своей коллегой из Управления здравоохранения ВКО Гульмирой Сагидуллиной все вопросы, связанные с переходом подведомственных учреждений под управление новой государственной структуры.

Аналогичная совместная работа предстоит и временно исполняющим обязанности руководителей других управлений области Абай. Среди них: в.и.о. руководителя управления физической культуры и спорта области Абай Ержан Абылкасымов, в.и.о. руководителя управления ветеринарии Ержан Барышев, в.и.о. руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Анзор Абаев, в.и.о руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Болат Абдралиев, в.и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного райзвития Арман Уразгулов, в.и.о. руководителя управления по контролю (ГАСК, инспекция труда) Азамат Байзаков, в.и.о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Токтыбаев и в.и.о. руководителя управления образования Нуржан Ахметкалиев.

Совместно с коллегами из ВКО им предстоит детально проанализировать текущую ситуацию, чтобы выявить «слабые» места и усилить работу в этих направлениях.

Нурлан Уранхаев поблагодарил Восточно-Казахстанскую область за 25 лет плодотворной работы с городами и районами, ныне вошедшими в состав области Абай.

– Нам делить нечего, мы 25 лет сосуществовали в одном организме и теперь ещё немного поживём вместе. Огромное спасибо я говорю Восточно-Казахстанской области, что все эти годы мы сосуществовали в мире и согласии. Но и после разделения, я думаю, обе области также останутся добрыми друзьями и соседями. Уверен, что нам ещё не раз придётся обратиться за советом и помощью к нашим коллегам из Восточного Казахстана, – отметил Нурлан Уранхаев.

Екатерина Гуляева